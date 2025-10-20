Rocío Amaro 20 OCT 2025 - 19:00h.

Diez años después del accidente que le provocó una tetraplejia vuelve a ponerse en pie gracias a una beca de ASPAYM Almería y la clínica Neuroal

La ayuda le ha permitido acceder a un tratamiento intensivo de neurorrehabilitación con exoesqueleto robótico

AlmeríaHace diez años, la vida del almeriense Aarón Navarro se detuvo de golpe. Tenía solo 16 años y llevaba un tiempo practicando gimnasia artística. Una afición que poco a poco se había convertido en algo más, en algo fundamental para él. Lo que nunca pudo imaginar es que su destreza acrobática acabaría de la peor forma posible, en una silla de ruedas.

"Era el ensayo de una obra de teatro en el colegio, y por circunstancias lo hice descalzo y sin colchoneta. Di un salto y caí mal, de cabeza contra el suelo. Me destrocé por dentro", recuerda. Y así fue, la fractura de la vértebra C5 le provocó una lesión medular con tetraplejia del 81%: "me dijeron que la vértebra estalló en mil pedazos".

A pesar del golpe no llegó a perder el conocimiento, así que recuerda perfectamente todo lo que sintió, todo lo que pensó y aquel aturdimiento que dejaba espacio para ser consciente de algo: "supe que no volvería a moverme".

El traslado en ambulancia hasta el Hospital Torrecárdenas fue de película. "La policía iba cortando las calles para que la ambulancia pudiera ir lo más despacio posible, ya que un bache o cualquier golpe podía ser fatal", cuenta.

Durante horas, su vida pendió de un hilo. "El director del hospital le dijo a mis padres que me quedaban 72 horas de vida. Pero el doctor Escribano confió en que algo se podía hacer. Me sometieron a 24 horas de cirugía. Todo un día en quirófano. Y aquí sigo, diez años después”.

Diez años de esfuerzo y paciencia

Después vino la recuperación en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Seis meses lejos de casa, aprendiendo a convivir con un cuerpo nuevo. Luego, el regreso a Almería y el reto de reconstruir su vida desde cero. Aarón estudió Psicología, "porque en el hospital entendí lo importante que era ese trabajo", y hoy cursa un máster en Atención Temprana.

Durante una década ha intentado mantenerse activo con terapias y ejercicios, pero los tratamientos especializados en neurorrehabilitación son muy costosos. "No hay bolsillo que lo sostenga", dice. Hasta que una oportunidad lo cambió todo.

Una beca que le devolvió el movimiento

Gracias a un convenio entre ASPAYM Almería y la clínica Neuroal, Aarón ha podido acceder a un tratamiento intensivo gratuito de seis meses. Una beca social que combina fisioterapia, terapia ocupacional, entrenamiento personal y sesiones con un exoesqueleto robótico, diseñado para estimular el movimiento y la fuerza en personas con lesión medular.

"Volver a andar, aunque sea con ayuda de un robot, después de casi diez años, sienta muy bien. Me siento más suelto, más libre, más independiente", dice tremendamente ilusionado. "He vuelto a sentir lo que era caminar, y me está cambiando la vida otra vez".

Cada sesión es un pequeño paso. Ahora Aarón ha ganado en equilibrio y confianza. "Si no fuera por esta ayuda, no podríamos haber costeado un tratamiento así. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Es un antes y un después, no solo para mí, también para mi familia".

La alianza que transforma vidas

La beca que disfruta Aarón es la primera fruto del convenio firmado entre ASPAYM Almería y Neuroal en enero de 2025. Su presidenta, Laura Márquez, asegura que "este acuerdo demuestra que las alianzas sociales transforman vidas, así que estamos muy felices de acompañar a Aarón en un proceso que impulsa su autonomía y su vida independiente”.

Cuando Aarón termine su tratamiento, otro socio o socia de ASPAYM podrá acceder a una nueva beca de seis meses, ampliando el alcance de la iniciativa. Además, el convenio ofrece a las personas asociadas valoraciones gratuitas en fisioterapia, logopedia o neuropsicología, descuentos en sesiones con exoesqueleto robótico y la posibilidad de participar en proyectos de investigación.

En reconocimiento a este compromiso, Neuroal fue distinguida como “Espacio Amigo de la Lesión Medular” durante los actos del Día Internacional de la Lesión Medular, celebrados el pasado 5 de septiembre.

Para Aarón, lo que está viviendo va mucho más allá de una terapia. Es un reencuentro con su propio cuerpo, una reconciliación con el movimiento. "Después de diez años, he vuelto sentir lo que era caminar", dice. Mientras, desde ASPAYM Almería reclaman más apoyo y colaboración entre administraciones, empresas y asociaciones para que todas las personas con lesión medular o gran discapacidad puedan acceder a tratamientos que favorezcan su autonomía.