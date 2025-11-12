Redacción Euskadi 12 NOV 2025 - 14:58h.

Los dueños han denunciado ante la Ertzaintza la ocupación de la vivienda

Un exmiembro de ETA contrata a Desokupa para desalojar a los inquilinos de su vivienda en Bilba

BilbaoLekeitio es la joya de la corona de Vizcaya, un pueblo costero tan bonito que pocos turistas se resisten a incluirlo en su plan de viaje por Euskadi. La localidad costera presenta uno de los ratios más altos de la Comunidad Autónoma Vasca, en cuanto a pisos turísticos que rozan el centenar. Una de esas residencias de uso turístico se ha convertido en escenario de una ocupación.

Parecían turistas, pero, en realidad, eran okupas. Una familia de Bilbao ha visto como el matrimonio con tres hijos que había reservado tres noches en el piso turístico que alquilan en Lekeitio se niegan a desalojar la vivienda. Otras víctimas de ocupación de sus casas vacacionales.

Los dueños, que residen de forma habitual en la capital vizcaína, reformaron el piso que heredaron y desde hacía un año, lo alquilaban en las temporadas en las que ellos no hacen uso de la vivienda. Sin embargo, los últimos inquilinos, de origen americano, se niegan a marcharse.

Excusas y silencio

Reservaron tres noches, la estancia mínima, en octubre y desde entonces, siguen allí. Primero, solicitaron ampliar la reserva una noche más, después alegaron que una de las hijas estaba enferma para quedarse y después, silencio. No volvieron a coger el teléfono.

Al parecer, los okupas alegan que no tienen donde ir y que son una familia vulnerable, pero los propietarios quieren recuperar el piso, del que siguen asumiendo todos los gastos sin poder hacer uso de él, por eso han presentado una denuncia ante la Ertzaintza, si bien habiendo menores implicados la solución no parece sencilla ni rápida, ya que la ocupación con hijos no exime del delito, pero sí condiciona los tiempos y procedimientos.

Los okupas vulnerables están protegidos, hasta finales de este año, por el Real Decreto ley 11/2020, tras el acuerdo entre Junts y el Gobierno por el que se aprobó el decreto social, es decir, tras la entrada en vigor del Real Decreto ley 1/2025. Esta norma impide el desahucio de toda persona vulnerable sin alternativa habitacional.