Redacción Euskadi Agencia EFE 15 NOV 2025 - 20:54h.

Los contenedores han ardido en distintos puntos de la Gran Vía y también se ha registrado el lanzamiento de bengalas

Unas 20.000 personas han participado en la manifestación, según han indicado fuentes de la Policía Municipal de Bilbao

BilbaoCuatro contenedores ha resultado quemados esta tarde en Bilbao al paso de la segunda de las manifestaciones que han recorrido la Gran Vía de la ciudad de manera previa al partido solidario en San Mamés entre las selecciones de fútbol de Euskadi y Palestina.

Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, durante la marcha se ha producido también el lanzamiento de bengalas, petardos y alguna botella contra agentes de la Ertzaintza.

Los contenedores han ardido en distintos puntos de la Gran Vía de la ciudad a partir de las 19:10 horas. Efectivos del cuerpo de Bomberos han acudido a sofocar el fuego.

A dicha hora todavía recorría la Gran Vía de la capital vizcaína la segunda protesta que lo ha hecho esta tarde por la principal arteria de la localidad, la convocada por la organización Palestinarekin Elkartasuna, junto a aficionados de las gradas de animación de los equipos vascos.

Miles de ciudadanos -unas 20.000 personas, según fuentes de la Policía Municipal de Bilbao- han tomado parte en esta movilización, cuya convocatoria ha estado precedida por la polémica.

Los organizadores denunciaron ayer el "intento de criminalización" de su marcha después de que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, pidiese hace unos días que no se produjesen altercados alrededor del mencionado encuentro de fútbol.