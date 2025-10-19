Redacción Madrid Agencia EFE 19 OCT 2025 - 13:49h.

La movilización pide un alto el fuego definitivo que obligue a Israel a "cumplir la legalidad internacional"

MadridCientos de personas, entre ellos personalidades del mundo de la cultura, el periodismo y la política, han marchado el domingo por el centro de Madrid en una manifestación por 'Por una Paz Justa y Duradera' en Palestina.

La concentración, convocada por la plataforma 'PararLaGuerra', partió de la calle Mayor para reclamar un alto el fuego definitivo que obligue a Israel a "cumplir la legalidad internacional", y tenía previsto su finalización en la Plaza de Juan Goytisolo.

El manifiesto de la organización resalta que no se puede dejar la paz “en manos de Trump, ni Netanyahu”, porque “somos una sociedad plural y pacífica” que impulsa acciones para abrir paso a la paz, denunciar el genocidio y luchar por los derechos humanos.

Los presentes también han recordado durante el acto a los sanitarios que han estado cuidando de la población gazatí y salvando su vida.

También se prevé la celebración de un concierto en el que actuarán artistas como Miguel Ríos, Colectivo Panamera, Alejandro Astola o la cantautora Cira, entre otros.

Manifiesto firmado por 130 personalidades de la cultura

Este acto se suma al manifiesto por Palestina firmado esta semana por 130 personalidades de la cultura y 120 organizaciones.

La iniciativa ha sido apoyada por grupos políticos como PSOE, Podemos, Sumar, Coalición Canaria y el PNV, y organizaciones sindicales como UGT.

La Plataforma 'PararLaGuerra' pone en valor que “no se puede entender que se haya conseguido un alto el fuego sin la movilización en España", motivo por el cual llaman a seguir apoyando "una paz justa y duradera para Palestina, en la que se reconozcan sus derechos de acuerdo a la legalidad internacional”.