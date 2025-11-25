Redacción Euskadi 25 NOV 2025 - 16:27h.

Pescan a dos furtivos con 12 kilos de percebes en dos mochilas en Guipúzcoa

San SebastiánQue se hace a escondidas; dicho de una persona: que caza, pesca o hace leña en finca ajena. Así define la Real Academia de la Lengua Española el significado de 'furtivo'. Lo que no detalla la RAE es el daño que estos furtivos ocasionan con sus capturas ilegales en especies como el percebe vasco, que no vive su mejor momento. Además del percebe, otras especies son objeto de codicia de los furtivos: En Galicia, 540 kilos de centrolla se han devuelto al mar, tras un gran golpe al furtivismo en el primer día de la temporada.

Lo advirtió el Centro de Investigación Marina y Alimentaria Azti en un informe científico en el que avisaba de la reducción de percebes en la costa guipuzcoana y señalaba a los furtivos como responsables del problema.

La respuesta del Gobierno Vasco fue reducir a más de la mitad la cuota máxima de capturas de percebe hasta abril de 2026, el recorte fue del 61 por ciento para el tramo entre el faro de Igeldo y Orio.

Aquí va el percebe incautado a los furtivos

La pesca ilegal de este crustáceo tan valorado, sobre todo ante la proximidad de fechas señaladas como las fiestas navideñas, impide a los científicos conocer el estado real de la biomasa de esta especie. El percebe vasco mengua, eso es evidente según el informe de Azti de 2024 y el furtivismo tiene buena parte de la culpa. Desde Azti piden encarecidamente un mayor control.

Precisamente, en el marco de uno de esos controles, según ha podido saber, El Correo, inspectores del Gobierno Vasco, sorprendieron, hace solo unos días, a dos personas con 12 kilos de percebes en dos mochilas que habían sido recogidos de manera ilegal en la ladera del monte Mendizorrotz (Igeldo).

El pasado mayo, el día que arrancaba la veda anual, otras dos personas fueron sorprendidas extrayendo ilegalmente 16 kilos de percebes en la isla de Izaro. La Guardia Civil dio el alto a los sospechosos cuando estaban en una embarcación recreativa con marisco recogido en plena veda y en zona protegida. En ambos casos, los crustáceos intervenidos fueron entregados a algún centro benéfico.