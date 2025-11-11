Jorge Bergantiños 11 NOV 2025 - 13:44h.

El barco llamado "San Manuel" ha sido precintado y permanece retenido hasta nuevo aviso en el puerto de Ribeira

Una patrullera de Guardacostas de Galicia ha sorprendido al pesquero con más marisco del que podía capturar

Compartir







Ribeira, A CoruñaDesde el 10 de noviembre ya se puede capturar legalmente uno de los mariscos más preciados ahora que llega la época navideña, la centolla, al menos en la zona comprendida entre las Rías Baixas y la Punta Estaca de Bares. En el estreno de la temporada, las autoridades han dado un buen golpe a la pesca ilegal de este crustáceo, al incautar el Servicio de Guardacostas de Galicia hasta 340 kilos de esta especie en la embarcación “San Manuel”, que superaba el total que se puede atrapar en un día. El límite diario es de 35 kilos por barco, además del adicional de 35 kilos por cada tripulante del pesquero.

Además de esa primera cantidad, también le fueron decomisados otros 200 kilos que tenían calados. La suma total de 540 kilos fue devuelta al mar por los Guardacostas tal y como marca el protocolo, dado a que los seres permanecían aún con vida. También, hasta 4,4 kilómetros de redes con las que el pesquero capturó parte del total de marisco, fueron retiradas del mar.

PUEDE INTERESARTE Una cría de jabalí sorprende nadando en O Grove y se vuelve viral

Además de la incautación del género, las autoridades han precintado y retenido hasta nueva orden al pesquero en el puerto de Ribeira, A Coruña, según fuentes oficiales como “medida cautelar ante el inicio del expediente sancionador". Tanto el patrón como el armador, con base en el municipio coruñés de Laxe, se enfrentan a sanciones económicas y administrativas por este caso.

En el amplio operativo liderado por Gardacostas de Galicia, colaboraron también la Unidad de Policía Autonómica y la Guardia Civil. Los agentes realizaron tareas de reconocimiento y comprobación de las distintas zonas de actuación en la que operaban diferentes embarcaciones con alternancia para miños (redes) y para el pesado posterior en las lonjas. Unas actuaciones que, según el gobierno gallego, se van a extender durante toda la campaña por la costa gallega.

PUEDE INTERESARTE Tres marineros gallegos mueren en un accidente de tráfico en Namibia, cuando iban a embarcar en un pesquero

Actuaciones de la Consellería del Mar para la conservación de la especie

Desde la Xunta de Galicia trasladan la importancia de esta intervención realizada el primer día de la temporada y que es un aviso para navegantes. Está enmarcada en las labores de vigilancia que ponen en marcha para "garantizar el cumplimiento del plan de gestión y conservación de esta especie en las rías gallegas mediante una explotación sostenible".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este crustáceo es sin duda uno de los platos estrella de las cenas navideñas que están a la vuelta de la esquina. Por eso desde el gobierno autonómico subrayan que "el impacto negativo de estas prácticas para el sector profesional poniendo en riesgo el buen desarrollo de la campaña y el buen comportamiento en los precios de este producto, en el mercado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La localidad pontevedresa de O Grove es la que año tras año se lleva el reconocimiento a la lonja más importante en la captura de centolla. En el estreno de la temporada, la flota capturó más de cuatro toneladas de esta especie, 4.239 kilos, una cifra que celebran en la zona debido a que el año pasado, en el día uno de la campaña, fue casi de la mitad, 2.850 kilos. Otro dato esperanzador para la pesquería es que el primer lote que salió a subasta superó los 35 euros, siete euros más en comparación al mismo día del año pasado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El temporal marítimo de estos días en Galicia provoca aguas revueltas que favorecen a la captura de este crustáceo. Ese factor se ve reflejado en un buen inicio de campaña en otros lugares como Cangas de Morrazo, donde se llegaron a más de 1.400 kilos capturados, superando con creces los registros pasados, hasta el doble que en el 2024 y casi el triple que en 2023.