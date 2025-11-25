Maitena Berrueco 25 NOV 2025 - 04:00h.

Saaki mide 1,30 y pesa 35 kilos, similar a menores entre 9 y 11 años

Alaya', el primer robot quirúrgico de columna que "siente la anatomía del paciente"

Vitoria-GasteizNo hace tanto tiempo que Osakidetza decidió permitir a los padres de menores, entre 0 y 14 años, acceder al quirófano con sus hijos para acompañarlos y tranquilizarlos hasta que la anestesia les dejara dormidos. Menos tiempo, ha necesitado un robot en convencer a las autoridades sanitarias de que su presencia en el área de Pediatría del HUA Txagorritxu, en la capital alavesa, puede ayudar a los pequeños ingresados a reducir el miedo y aliviar la ansiedad que les genera estar hospitalizados. La IA conecta a niños con necesidades paliativas con sus médicos en Barcelona.

Se llama Saaki y con su metro y 30 centímetros de estatura y sus 35 kilos, en apariencia, tiene el tamaño de un niño o una niña de entre 9 y 11 años. La idea es que los menores le vean como a un igual, que no se sientan intimidados con su presencia.

A pesar de su nombre japonés, Saaki es un robot ‘made in’ Álava, desarrollado por el instituto Bioaraba con el apoyo de la Fundación Vital, y es el primer humanoide utilizado en España para acompañar a niños y niñas hospitalizados.

Un robot para una atención más humana

Habrá a quienes les parezca sorprendente que para una “atención pediátrica más humana y emocionalmente sensible”, los seres humanos requiramos de la presencia de un robot. Pero así es, este robot humanoide no solo es capaz de explicar procedimientos médicos de manera sencilla o participar junto a los niños y niñas en actividades grupales y educativas, sino que desde sus conexiones tecnológicas viene dispuesto a demostrar empatía y humanidad, tal vez esa que muchos adultos humanos se han empeñado en ir perdiendo y que tan necesaria es en un ámbito como el hospitalario.

El robot Unitree Robotics G1 EDU, es un humanoide equipado con inteligencia artificial, sensores 3D y capacidades de comunicación avanzada. Saaki, para los amigos, es el último fichaje de Osakidetza para trabajar en el entorno hospitalario pediátrico. En concreto, este robot tiene como objetivo mejorar la experiencia de las niñas y de los niños hospitalizados en la unidad de Pediatría del HUA Txagorritxu, a través de la tecnología y la empatía. Capaz de conversar, jugar y hasta bailar, Saaki ha tenido hoy su puesta de largo.

En el acto de presentación, han participado Juan Fernández, coordinador de Innovación de Bioaraba, Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) del Departamento de Salud, junto con Sandra Maeso, pediatra, y Demelza Pérez, supervisora, ambas pertenecientes al Servicio de Pediatría de la OSI Araba. A la cita no han faltado, el consejero de Salud, Alberto Martínez, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la directora de la Fundación Vital Fundazioa, Arantxa Ibáñez de Opakua.