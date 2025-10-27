Supervisar una cirugía de urgencia desde el sofá: el hito en Europa de un hospital catalán gracias a unas gafas de realidad mixta
Jordi Tarascó es el cirujano que supervisó desde casa a la especialista que intervino de urgencia a un paciente
BarcelonaEl Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona ha realizado por primera vez en Europa una cirugía robótica de urgencias con supervisión remota inmersiva. Un hito en la realidad virtual y mixta quirúrgica que ha permitido realizar una supervisión a distancia. Concretamente, desde el sofá de casa de uno de los cirujanos. Una información en vídeo de la periodista Silvia Asiain.
"Hemos podido asistir a un compañero a tiempo real en cirugía de urgencias", explica a Informativos Telecinco Jordi Tarascó Palomares, cirujano endocrino y bariátrico del Hospital Can Ruti, sobre una actuación que llega meses después de que el centro hospitalario catalán ya fuese protagonista al estrenar esta tecnología por primera vez en España en una cirugía programada.
Ahora, la novedad llega tras poner en práctica esta actuación por primera vez en Europa, en la que una cirujana intervino de urgencia a un paciente mientras otro especialista le asistía y le orientaba desde su casa.
El paciente fue intervenido por una apendicitis aguda
"Una asistencia en remoto permite cirujanos menos experiencia tengan ayuda en quirófano. En urgencias el tiempo juega en contra. En esta operación, la compañera tenía problemas con los brazos robot y pude ver que no estaba bien colocado y anotar por donde podía ir", destaca Jordi Tarascó.
La cirugía urgente en la que se puso en práctica la herramienta se llevó a cabo en en un paciente de unos 30 años, quien tuvo que ser intervenido de urgencia por una apendicitis aguda. Esta intervención fue realizada en el quirófano por Íngrid Tapiolas, especialista en cirugía colorrectal, pero en el mismo momento, desde su domicilio, asistiendo y orientando durante todo el procedimiento, estuvo Jordi Tarascó.
El especialista pudo seguir la cirugía y dar indicaciones gracias a unas gafas de realidad mixta con acceso a la visión tridimensional estereoscópica del sistema da Vinci y a una vista inmersiva de 360 grados del quirófano: "Con las gafas de realidad mixta ves el entorno real, la mesa operaciones, el quirófano. Puedo teleasistir, no teletrabajar".
La herramienta supone un hito en la supervisión remota desde el propio domicilio, donde pueden ayudar a compañeros con menos experiencia sin necesidad de estar en el hospital: "Me conecte desde el sofá, duró una hora y me fui a buscar a las niñas a música. Si estás en casa puedes tener familia".
Modelo pionero en Europa
El Hospital Germans Trias se ha consolidado como referente en Europa en cirugía robótica de urgencias gracias a un programa permanentemente operativo que garantiza la disponibilidad del sistema da Vinci en cualquier momento.
Desde su puesta en marcha hace un año, este modelo único en Europa ha trasladado las ventajas de la cirugía robótica al ámbito de las urgencias, aportando mayor precisión, control y seguridad en pacientes que requieren una intervención inmediata. El programa combina organización asistencial avanzada, disponibilidad tecnológica continua y formación especializada del personal quirúrgico.
Para José María Balibrea, jefe de la unidad de cirugía general de urgencias del hospital y responsable de instaurar este programa robótico de urgencias pionero en Europa, disponer de un robot operativo 24 horas ha supuesto "dar un salto cualitativo en la atención urgente".
"Permite ofrecer cirugías con los mismos estándares de precisión, ergonomía y seguridad que en las programadas. Además, la incorporación de la asistencia remota, como la realizada en este caso, amplía nuestra capacidad de respuesta y eleva la calidad asistencial para cada paciente", culmina Balibrea sobre un modelo que hospitales de toda Europa están analizando, interesados en replicar la estructura organizativa para la excelencia asistencial.