Un alumno y un secamanos, el cóctel perfecto que obligó al desalojo de un colegio en Bilbao: "Tras el susto todo ha quedado en una anécdota"
700 estudiantes de Infantil a Bachillerato evacuados por un conato de incendio
BilbaoLa mañana en el colegio Madre de Dios Ikastetxea, del barrio bilbaíno de San Ignacio, no iba a transcurrir este pasado martes 25 como la de cualquier otro día. Una intensa humareda alertó de que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo tras los muros de este centro concertado y obligó a activar un protocolo de evacuación que pusiera a salvo a los 700 alumnos que cursan allí sus estudios.
Todos, desde Infantil a Bachillerato, fueron desalojados y durante algo más de media hora esperaron pacientemente en la calle a que los bomberos inspeccionaran el lugar y descartaran cualquier peligro. Después el colegio retomó su actividad diaria normal, "tras el susto todo ha quedado en una anécdota", dicen desde el centro.
Pero, ¿Cuál fue el origen del conato de incendio que obligó a la salida urgente de todo el alumnado y el profesorado del colegio bilbaíno? Pues la respuesta estaba en uno de los baños del centro escolar, en concreto, en uno de los secadores de mano instalados en los servicios.
Todo queda en un susto
Al parecer, uno de los estudiantes, que llegó a clase con la ropa mojada, decidió secarla con uno de esos dispositivos. El secador se recalentó y fue el origen de la intensa humareda que puso en alerta al Madre de Dios.
A pesar de los nervios habituales en una situación como esta y conscientes de que no se trataba de un simulacro, sino de una evacuación real, lo cierto es que el protocolo de seguridad funcionó a la perfección y todo quedó en un tremendo susto y una anécdota que difícilmente se les olvidará.