Un hombre ha muerto esta madrugada en Madrid, en Las Rozas, en el incendio de su vivienda. La víctima es un hombre de 96 años. Otras nueve personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, entre ellas la cuidadora del fallecido.

El fuego comenzó en una de las habitaciones de la casa en Las Rozas, en la Comunidad de Madrid.

El fallecido es un hombre de 96 años, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid.

Además del anciano, otras nueve personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humos, entre ellas la persona que cuidaba al fallecido.

La Guardia Civil han abierto una investigación para esclarecer el origen y las circunstancias del incendio.

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido el incendio, que ha afectado a uno de los dormitorios de la primera planta de la vivienda, que se trata de un chalet, ha detallado el 112 en su cuenta de la red social X.