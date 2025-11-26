Los pacientes tuvieron que ser evacuados con rapidez

El fuego ha afectado a la terraza y las fachadas, pero no se han registrado heridos

CartagenaLos bomberos han controlado pasadas las ocho de la mañana de este miércoles el incendio, sin heridos, originado en una terraza del hospital universitario Santa Lucía de Cartagena, que se ha propagado por la fachada y varias plantas del complejo a consecuencia del viento, y que ha obligado a la evacuación de trabajadores y pacientes.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha informado de que una dotación de veinte bomberos se ha movilizado para extinguir el fuego, que se inició en la terraza del bloque 5 del hospital y se propagó rápidamente por las plantas tercera y quinta de esa zona.

Según la regidora, el plan de emergencias del hospital se activó de forma inmediata y llevó al desalojo de los pacientes ingresados en las habitaciones próximas al fuego.

Como consecuencia del viento, el incendio se propagó por la fachada y afectó también a los bloques seis y cuatro, ha señalado Arroyo.

Tanto las habitaciones como los aseos de las plantas afectadas por el intenso humo están siendo revisadas por los bomberos, que dieron por controlado el fuego a los 20 minutos de su inicio.

Evitar la circulación de vehículos particulares

La alcaldesa ha señalado que todos los efectivos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Cartagena están desplegados y que la Policía Local aconseja a los conductores evitar la circulación de vehículos particulares por las inmediaciones del hospital para facilitar la labor de los servicios de emergencia.

El fuego se inició a las 7,25 horas de esta mañana por causas que se desconocen en la terraza de uno de los seis bloques que conforman el hospital universitario, y generó decenas de llamadas de aviso al teléfono de emergencias 112