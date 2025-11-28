En el vídeo aparece el menor al volante, a bastante velocidad, entre camiones aparcados en un polígono industrial

Dos menores de 15 y 16 años, pillados tras subir vídeos a las redes sociales circulando ilegalmente por Bergondo

GuipúzcoaLa Guardia Civil investiga a la madre de un menor de 10 años de Irun tras consentir que el niño utilizase el coche para realizar maniobras de conducción que grabaron y subieron a las redes sociales. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de octubre. Las autoridades han anunciado en la cuenta de X que las diligencias se abrieron el pasado día 21.

En el vídeo aparece el menor al volante, a bastante velocidad, entre camiones aparcados en un polígono industrial de la ciudad. Las imágenes fueron borradas pero los agentes pudieron recuperarlas e identificar a la acusada. La mujer pudo cometer un delito contra la seguridad vial.

“Menor al volante, orgullo que puede acabar en tragedia”, subraya la Guardia Civil

El Instituto Armado resalta en el tuit que “menor al volante, orgullo que puede acabar en tragedia”. “No es una broma. Es exponerle a un riesgo extremo a él, a quienes le acompañan y al resto de usuarios de la vía”, añade. La Guardia Civil destaca que “conducir no es juego para redes sociales”.

“Un ejemplo de 'autoría mediata' en el delito del art. 384.2 CP es quien permite y fomenta estas conductas responde por el peligro que generan. Grabar y difundir estas maniobras multiplica el riesgo al convertirlo en un modelo a imitar”, indican en la publicación.

Las autoridades recalcan que todas las decisiones al volante son cruciales para evitar accidentes: “En carretera cualquier decisión cuenta y normalizar estos comportamientos es abrir la puerta a futuros siniestros viales”.