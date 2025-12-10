Maitena Berrueco 10 DIC 2025 - 02:00h.

Se han analizado 31.000 muestras de suero y plasma, procedentes de personas de 5 países

Científicas vascas hallan una nueva vía para tratar un cáncer de hígado raro y agresivo

BilbaoHasta ahora, el resultado en unos análisis de sangre de indicadores como el colesterol o los triglicéridos servían para predecir el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón, como un infarto o un derrame cerebral. Pero, ¿Qué ocurriría si contáramos con nuevos valores de referencia que nos permitieran ser aún más precisos a la hora de evaluar el riesgo cardiovascular?

Investigadores del CIC Biogune, partiendo de esta premisa, han liderado un estudio internacional que da un paso de gigante en esa búsqueda de precisión. Estos investigadores han logrado cuantificar hasta 112 parámetros lipoproteicos y han establecido valores de referencia por edad y sexo y para predecir el riesgo cardiovascular (CVD) de forma más precisa que los métodos tradicionales. Por primera vez, se han establecido valores de referencia internacionales para parámetros lipoproteicos derivados de la resonancia magnética nuclear lo que permitirá una evaluación más personalizada del riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta la edad, el sexo y las condiciones metabólicas de cada individuo.

Los resultados muestran los momentos críticos de inflexión en el metabolismo que pueden ser etapas de mayor riesgo cardiovascular: en mujeres alrededor de los 44 y 60 años, y en hombres cerca de los 60 años. Además, concluye que el envejecimiento y las enfermedades cardiovasculares comparten rutas metabólicas comunes.

El estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista médica ‘eBioMedicine’. Tras el análisis de más de 31.000 muestras de suero y plasma, procedentes de personas de cinco países, mediante resonancia magnética nuclear (NMR), se ha estudiado con detalle los lípidos en sangre. Así, mediante la innovadora plataforma B.I.LISA™, se han podido definir valores de referencia por edad y sexo para 112 parámetros lipoproteicos, lo que mejora la predicción del riesgo cardiovascular y acerca una medicina más precisa y personalizada.

Etapas de mayor riesgo cardiovascular

Los resultados muestran que los perfiles lipídicos cambian de forma no lineal con la edad, y que existen momentos críticos de inflexión en el metabolismo: en mujeres alrededor de los 44 y 60 años, y en hombres cerca de los 60 años. Estos puntos podrían marcar etapas donde el riesgo cardiovascular se acelera o modifica significativamente.

El estudio también analizó como factores como la obesidad, la hipertensión o la diabetes alteran estos perfiles lipoproteicos. Las partículas VLDL y HDL resultaron ser las más sensibles a estos factores. Además, los parámetros obtenidos mediante NMR demostraron mayor capacidad para distinguir el riesgo cardiovascular que las mediciones clínicas tradicionales.

El trabajo introdujo modelos estadísticos avanzados (QGAM) para estimar la evolución de estos parámetros de forma suave y continua, y detectar los llamados puntos de inflexión, momentos donde el metabolismo lipídico cambia con mayor rapidez.

Según el equipo de investigación, estos hallazgos refuerzan la idea de que el envejecimiento y las enfermedades cardiovasculares comparten rutas metabólicas comunes, lo que podría ayudar a diseñar estrategias de prevención más efectivas.

Además, el estudio destaca el potencial clínico de los espectrómetros NMR de sobremesa, que podrían facilitar la implementación de este tipo de análisis en hospitales y centros de salud, haciendo posible una medicina de precisión accesible y basada en datos metabólicos.

El estudio es fruto de una amplia colaboración internacional entre instituciones de Europa, América y Oceanía, entre ellas: CIC bioGUNE (España), Murdoch University y el Australian National Phenome Centre (Australia), la Medical University of Graz (Austria), la Universidad de Zaragoza y el IIS Aragón (España), el Imperial College London (Reino Unido), la Universidad del Valle (Colombia), el Cedars-Sinai Medical Center (EE. UU.), la Universidad de Beira Interior (Portugal), Bruker Biospin GmbH (Alemania) y la Fondazione IRCCS Ca’ Granda junto a la Università degli Studi di Milano (Italia).