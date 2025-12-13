Iván Sevilla 13 DIC 2025 - 19:51h.

Los manifestantes habían cortado el tráfico rodado y del tranvía en la Plaza Circular de Bilbao

La Ertzaintza califica de "muy grave" el ataque que ha acabado con una persona detenida

BilbaoUna concentración por Palestina ha acabado este 13 de diciembre con el balance médico de cuatro ertzainas heridos después de que fuesen agredidos por un grupo de participantes en la protesta organizada en Bilbao (Vizcaya).

Según ha explicado el Departamento de Seguridad Vasco, al mediodía los manifestantes se han situado en la Plaza Circular, cortando el paso del tranvía y el tráfico rodado de los vehículos que circulaban por las calles Navarra y Buenos Aires.

Entonces, se han movilizado efectivos de la policía para advertir a los concentrados que debían moverse de ahí, permitiendo la circulación. No han obedecido a la orden de despejar el lugar e incluso una persona se negaba a identificarse reiteradamente.

Hechos "muy graves" que no se deben tolerar

Ante tal situación de desobediencia, han ido a detenerla y, en ese momento, varios individuos se han abalanzado contra los agentes. Tratando de impedir su arresto, les han golpeado, teniendo que sacar los policías sus bastones de defensa.

Cuatro lesionados con contusiones acudirán a la mutua tras estos hechos que el Departamento de Seguridad califica de "muy graves" y que la ciudadanía "no debería tolerar". También traslada su solidaridad con los afectados, agradeciendo su labor.

La Ertzaintza condena lo sucedido por los desórdenes públicos que han ocasionado los concentrados. Acabó trasladando a la persona detenida a dependencias policiales y ya trata de identificar al resto de participantes en el incidente.