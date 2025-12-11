Todo ocurrió en la carretera S8 del país, próxima a Ostrów Mazowiecka, en Polonia, en plena madrugada

Un centenar de ultras armados salieron de un bosque de las inmediaciones tras interceptar a los autobuses con otros dos vehículos

Dos autobuses con aficionados del Rayo Vallecano han sufrido una emboscada masiva y organizada después de que un centenar de ultras del Jagiellonia Białystok, –equipo al que se miden este jueves en Polonia en la Conference Leage–, sorprendiesen de madrugada a ambos vehículos en la carretera S8 del país, próxima a Ostrów Mazowiecka.

Todo sucedió a aproximadamente la una de la madrugada, cuando, tal y como avanza el diario El Mundo, varios ultras obstaculizaron al paso a los dos autobuses bloqueándolos con otros dos vehículos. El plan, orquestado y preparado, logró su primer propósito cuando forzó a los autocares a detenerse abruptamente, tras lo cual, desde un bosque de las inmediaciones, comenzaron a salir hordas de ultras del Białystok que atacaron a los aficionados del conjunto rival.

La emboscada a los autobuses del Rayo Vallecano: una decena de heridos

Armados con bates, martillos y porras extensibles, los agresores se lanzaron entonces al asalto de los autobuses, propiciando una terrible y lamentable escena que vuelve a manchar el fútbol y lo que le rodea con la lacra de la violencia y con una crueldad extrema.

Rodeando los autobuses y atacándolas para adentrarse en ellos, comenzó entonces una auténtica reyerta en desequilibrio de fuerzas. En total, según señala el citado medio apuntando al balance policial polaco, diez personas resultaron heridas, de las cuales nueve eran españoles, siendo el restante un ciudadano polaco.

De ellos, además, tres personas tuvieron que ser hospitalizadas, mientras otros tantos recibieron asistencia médica in situ.

Una emboscado coordinada y preparada por ultras del Jagiellonia Białystok

Tal como evidencia lo acontecido, los investigadores también confirman que la emboscada estaba cuidadosamente estudiada. Tanto es así que en los registros interceptados a uno de los vehículos utilizados para perpetrarla y bloquear el paso de los autobuses encontraron hasta cizallas. Creen, de hecho, que las utilizaron para cortar vallas y adentrarse en el bosque próximo a la carretera donde aconteció todo.

Según medios locales, las autoridades lograron detener a un total de siete personas al tiempo en que se incautaron de múltiples armas utilizadas en la reyerta.

El partido del Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano de la Conference League

En ese clima de tensión, el Rayo Vallecano juega este jueves a las 18:15 frente al conjunto polaco en la penúltima jornada de la fase de liga de la Conference League, un duelo crucial para que el conjunto de la franja siga aspirando al 'top 8', con la necesidad de estrenarse fuera de casa en Europa y olvidar su crisis de resultados ante un Jagiellonia Białystok invicto en la competición y que no pierde como local a nivel continental desde hace más de un año.

Los de Iñigo Pérez tiene así un examen complejo en Polonia para evitar el 'playoff' y no cargar más un calendario saturado. Todavía con sus opciones de entrar en el 'top 8' de la Conference muy vivas -es 12º con 7 puntos a falta de dos encuentros-, el equipo madrileño debe al menos puntuar para estirar su sueño de avanzar directamente a los octavos de final de la competición.

Para ello, el Rayo debe dar un golpe en la mesa para dar también portazo a la crisis actual, con solo un triunfo en sus últimos seis partidos. De hecho, su última victoria en 90 minutos data de hace más de un mes, remontando al Lech Poznan en esta competición europea. Después, empató frente a Real Madrid, Real Oviedo y Valencia y perdió contra el Espanyol, en Liga, cayendo también en la Conference ante el Slovan Bratislava.