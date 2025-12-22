Las hijas de la mujer alertaron a la Ertzaintza de que acababan de encontrar el cuerpo

Algunos testigos aseguran haber escuchado ruidos procedentes del piso donde ocurrió el crimen

BarakaldoLa Ertzaintza ha detenido a un hombre por su presunta relación con la muerte de una mujer de unos 50 años de edad cuyo cadáver fue hallado este sábado en su domicilio de Barakaldo (Bizkaia).

Según el departamento vasco de Seguridad, que no ha hecho públicos más datos sobre la relación del detenido con la víctima, la investigación sigue abierta y será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento, por lo que aún no se puede confirmar que se trate de un posible crimen machista.

Las hijas de la mujer encontraron el cuerpo sin vida de la madre

Las hijas de la mujer alertaron a la Ertzaintza sobre las 11:30 horas de esta mañana de que acababan de encontrar el cuerpo de su madre sin vida en el interior de la vivienda, ubicada en el número 6 de la calle Sociedad Santa Águeda de Barakaldo.

Al lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza, personal médico, una comitiva judicial y un médico forense, que confirmaron el fallecimiento de la mujer.

Algunos vecinos habrían escuchado ruidos

Según recoge El Correo, algunos testigos aseguran haber escuchado ruidos procedentes del piso donde ocurrió el crimen durante la madrugada.

La autopsia será la que determine las causas del fallecimiento.