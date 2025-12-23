La Ertzaintza investiga una presunta agresión sexual a una joven en Eibar con varios menores implicados

La Ertzaintza ha abierto una investigación por una presunta agresión sexual a una joven en Eibar: varios menores estarían implicados

La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación por una supuesta agresión sexual a una joven registrada en Eibar entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Según fuentes policiales, en los hechos estarían implicados varios jóvenes, algunos de ellos menores de edad.

Los hechos han sido recogidos por medios locales como 'Diario Vasco' y 'El Correo'. Por el momento, la actuación policial ha derivado en la apertura de dos atestados: uno por un presunto delito contra la libertad sexual, relacionado con tocamientos a una joven, y otro por lesiones, después de que uno de los implicados resultara herido durante el incidente.

Presunta agresión sexual a una joven

La Policía vasca centra sus esfuerzos en esclarecer lo ocurrido en relación con el atestado por la presunta vulneración de la libertad sexual. La investigación deberá reconstruir con precisión la secuencia de los acontecimientos, determinar el papel desempeñado por cada persona implicada y depurar posibles responsabilidades, extremando la cautela debido a la presencia de menores, un ámbito sujeto a una protección especial.

Desde el ámbito policial insisten en que se trata de un caso aún en fase de investigación, por lo que las diligencias siguen abiertas y la recogida de declaraciones y pruebas será clave para concretar lo sucedido y trasladar las conclusiones a la autoridad judicial competente.

El parte de lesiones de uno de los presuntos implicados

De acuerdo con la información de los medios locales, la intervención policial se produjo tras detectarse una situación que desembocó en momentos de tensión y forcejeos. En ese contexto, uno de los jóvenes sufrió una fractura en el tobillo, lo que motivó su traslado inicial al Hospital de Mendaro para recibir atención médica. Posteriormente, y siempre según el testimonio de personas que presenciaron los hechos, el personal sanitario detectó la falta de un fragmento óseo, circunstancia que dio pie a nuevas comprobaciones en el lugar donde se produjo el suceso.

Los mismos testigos apuntan a que la lesión se habría originado tras un salto desde una altura considerable, una versión que deberá ser verificada en el transcurso de la investigación. En ese proceso, y también según esos relatos presenciales, el fragmento óseo habría sido localizado más tarde en el escenario de los hechos, después de un primer intento fallido, supuestamente dificultado por la intervención de los servicios de limpieza. Finalmente, el joven fue trasladado al Hospital de Cruces, donde recibió la atención sanitaria correspondiente.