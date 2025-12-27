Buscan a Amaia, una joven de 23 años desaparecida el día de Nochebuena en San Sebastián
La chica desaparecida vestía un jersey rojo y pantalón negro con chaquetón también oscuro
Desde la asociación Vost Euskadi compartieron el caso de Amaia para pedir colaboración ciudadana
San SebastiánUna joven de 23 años está desaparecida desde el día de Nochebuena, 24 de diciembre, cuando se le perdió el rastro en la localidad de San Sebastián (Guipúzcoa). Responde al nombre de Amaia.
Desde la asociación de voluntarios y voluntarias digitales de emergencias VOST Euskadi han difundido su caso para ayudar a su búsqueda, mientras también se sigue tratando de localizar a la anciana Mercedes.
La entidad que colabora con el 112 en el País Vasco ha compartido en sus redes sociales una fotografía de Amaia que sirva para reconocerla o identificarla, si alguien la ve en algún lugar.
Vestía jersey rojo y pantalón negro
Aunque no han aportado datos de sus características físicas, sí han descrito que el día que se la vio por última vez, el previo al de Navidad, la chica vestía un jersey rojo y un pantalón negro.
Por encima de esas prendas llevaba un chaquetón igualmente negro y, además, suele utilizar unos auriculares de color verde para escuchar música. No han publicado más detalles de ella.
Si alguna persona tiene información que dar sobre su paradero, debe ponerse en contacto con el teléfono de emergencias para comunicarlo de inmediato. La colaboración ciudadana es clave en este tipo de casos.