Iván Sevilla 27 DIC 2025 - 13:47h.

La chica desaparecida vestía un jersey rojo y pantalón negro con chaquetón también oscuro

Desde la asociación Vost Euskadi compartieron el caso de Amaia para pedir colaboración ciudadana

Compartir







San SebastiánUna joven de 23 años está desaparecida desde el día de Nochebuena, 24 de diciembre, cuando se le perdió el rastro en la localidad de San Sebastián (Guipúzcoa). Responde al nombre de Amaia.

Desde la asociación de voluntarios y voluntarias digitales de emergencias VOST Euskadi han difundido su caso para ayudar a su búsqueda, mientras también se sigue tratando de localizar a la anciana Mercedes.

PUEDE INTERESARTE Una familia española de cuatro miembros desaparecida tras el naufragio de una embarcación en Indonesia

La entidad que colabora con el 112 en el País Vasco ha compartido en sus redes sociales una fotografía de Amaia que sirva para reconocerla o identificarla, si alguien la ve en algún lugar.

Vestía jersey rojo y pantalón negro

Aunque no han aportado datos de sus características físicas, sí han descrito que el día que se la vio por última vez, el previo al de Navidad, la chica vestía un jersey rojo y un pantalón negro.

PUEDE INTERESARTE Localizan en Italia a Gina, la niña de 5 años de El Prat que el padre no devolvió a su madre

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por encima de esas prendas llevaba un chaquetón igualmente negro y, además, suele utilizar unos auriculares de color verde para escuchar música. No han publicado más detalles de ella.

Si alguna persona tiene información que dar sobre su paradero, debe ponerse en contacto con el teléfono de emergencias para comunicarlo de inmediato. La colaboración ciudadana es clave en este tipo de casos.