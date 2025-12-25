Gina ha sido localizada sana y salva en Italia en una operación de los Mossos en colaboración con las autoridades italianas

La angustia de la familia de Gina, la menor sustraída por su padre: "Ha pasado alguna otra vez, Facundo es muy impulsivo y violento"

Compartir







Gina, la niña desaparecida desde el pasado 14 de diciembre, cuando el padre no la devolvió a su madre incumpliendo el régimen de visitas, ha sido localizada en la población de Vitualizo (Italia), según han informado este jueves los Mossos d'Esquadra.

La niña de El Prat de Llobregat (Barcelona) ha sido localizada sana y salva en Italia en una operación en la que han trabajado en estrecha colaboración los Mossos y las autoridades italianas a través del programa Sirene; también ha participado una agencia de detectives privados, según ha informado la policía catalana.

El padre desapareció con Gina el 14 de diciembre y no informó de su paradero

Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación para localizar a Gina, cuyo padre debía haberla devuelto a la madre el fin de semana de los días 13 y 14 de diciembre, tras el régimen de visitas establecido judicialmente. Facundo, el padre no devolvió a la pequeña en el punto de encuentro acordado tras un régimen de visitas establecido judicialmente.

La familia ante esta situación con la menor, en paradero desconocido junto a su progenitor alertó a los Mossos d'Esquadra de El Prat de Llobregat. Además interpuso una denuncia contra el padre, tiene pendiente un juicio por maltratos a su expareja, madre de Gina.

PUEDE INTERESARTE La menor presuntamente vendida por sus padres a una pareja de Lleida lo niega: el juez archiva la causa tras su testimonio

El hombre, después de no devolver la niña a la madre, apagó el teléfono y se mantuvo ilocalizable sin que nadie del entorno materno de Gina supiera de su paradero hasta este jueves.