Claudia Barraso 22 DIC 2025 - 19:30h.

Mercedes, una mujer de 72 años continúa desaparecida desde el 21 de octubre. Su desaparición sigue siendo el objetivo de los agentes y organizaciones especializadas en Castilla-La Mancha. Hace dos meses que se le perdió la vista y desde entonces nadie sabe nada de su paradero.

Su caso mantiene la alerta activa y ha sido difundida de manera urgente por redes sociales y a través de asociaciones como ‘SOS Desaparecidos’, que han difunden su imagen, algunos datos y características para poder facilitar la colaboración ciudadana. Fue vista por última vez en Guadalajara, el 21 de octubre. Desde entonces los agentes no han podido encontrar otra pista que los lleven hasta su paradero.

Ante la falta de pruebas, las asociaciones y agentes han considerado este caso como urgente. Además, hace dos meses que nadie sabe nada de ella, ni su familia, amigos o seres queridos. Desde ‘SOS Desaparecidos’ inciden en que su situación es de vulnerabilidad, por lo que cualquier información, por poca que pueda parecer, es necesaria para poder acercarse más en la investigación que continúa abierta.

La información sobre la desaparecida

Mercedes, de 72 años y desaparecida el 21 de octubre, mide aproximadamente 1,58 metros y es de complexión normal, de pelo rubio y ojos verdes. Tiene dos tatuajes en los brazos con los nombres de ‘Sandra’ y ‘Abigail’, lo cual puede ayudar a identificarla.

De contar con información sobre esta joven desaparecida, se puede comunicar en los teléfonos 112 (Emergencias), 061 (Guardia Civil), 091 (Policía Nacional) o en el teléfono habilitado por la Asociación SOS Desaparecidos: 868 286 726.