Alberto Rosa Agencia EFE 30 DIC 2025 - 16:43h.

El actor ha denunciado en un vídeo que el camarero le echó del bar pensando que se trataba de un 'mantero'

El actor Sambou Diaby ha denunciado en redes sociales haber sido “humillado” en un bar de Bilbao del que fue expulsado por haberle confundido con un ‘mantero’ diciéndole “aquí no puedes vender”.

En un vídeo difundido en redes sociales por la novia del actor, ambos relatan el episodio xenófobo que han sufrido. Ambos estaban en el bar con una amiga de la pareja del actor “tomando algo” en un establecimiento de hostelería de la calle Ledesma de la capital vizcaína, cuando “un camarero le ha echado diciéndole 'aquí no puedes vender'. Le ha confundido con un mantero".

Diaby se marchó del local sin enfrentarse al camarero mientras que la mujer pidió sin éxito la hoja de reclamaciones. Finalmente, el encargado del local justificó el incidente asegurando que "un error o un fallo puede tener cualquiera".

"Un error es poner mal un vino", ha reflexionado la joven, que ha reconocido que después sí recibió una disculpa. A su entender, ese trato, "es un hecho muy grave y da igual que sea actor, barrendero o mantero", ha censurado.

En el mismo vídeo, Diaby ha dicho haberse sentido "humillado y decepcionado" por la manera en que se dirigieron a él. "Me ha parecido una burrada y mi impulso ha sido salir de ahí porque si no, pues igual monto el pollo y me pongo a discutir".

"Me esfuerzo un montón en representar que hoy en día existen euskaldunes de mi raza y de otras razas", ha expresado Diaby, un joven de origen africano nacido en Pamplona, que ha sido coprotagonista de la película 'La isla de los faisanes' y que también participó en 'El hoyo 2' y 'La regla de Osha', además de haber tomado parte en varias series y trabajos en teatro.

"Soy actor. Yo sé quién soy y sobre todo me siento vasco"

"Soy actor. Yo sé quién soy y sobre todo me siento vasco y hago un gran esfuerzo para intentar cambiar" ese tipo de actitudes en contra de su color de piel, ha dicho al tiempo que ha pedido "recapacitar" y reflexionar para evitar hacer comentarios "feos" hacia la raza o a procedencia de las personas.

"Represento a Euskal Herria, hablo euskera casi desde mi nacimiento" y, sin embargo, "por el mero hecho de que sea negro", algunos creen que tienen derecho a "juzgarme o tomarme como mantero", ha lamentado.