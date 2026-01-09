Redacción Euskadi Agencia EFE 09 ENE 2026 - 06:30h.

Osakidetza publica su ‘Libro de Tarifas 2026’ con los precios que cobra por prestar servicios sanitarios a terceros

Vitoria-GasteizAcudir al médico de cabecera en Euskadi o tener que ser hospitalizado seguirá siendo gratis para la ciudadanía en general, pero esos servicios tienen un coste del que, muchas veces, el usuario no es consciente. La publicación, por parte de Osakidetza, de su ‘Libro de Tarifas 2026’ da idea del coste de estas prestaciones. Si bien, esos precios son los que la sanidad pública vasca cobrará durante 2026 a mutuas y aseguradoras privadas por el uso de sus servicios e instalaciones, así como a ciudadanos extranjeros.

Así, según las tarifas actualizadas:

Una cita presencial con el médico de cabecera cuesta 70 euros, 35 euros si es telefónica

cuesta 70 euros, 35 euros si es telefónica La cita con la enfermera o enfermero es de 30 euros y la visita a domicilio cuesta 99 euros

y la visita a domicilio cuesta 99 euros La primera cita en consultas externas se eleva a 257 y las posteriores, a 129

se eleva a 257 y las posteriores, a 129 Ser atendido en urgencias de un centro hospitalario de Osakidetza se cobra a 269 euros, cuando no termina en ingreso hospitalario

de un centro hospitalario de Osakidetza se cobra a 269 euros, cuando no termina en ingreso hospitalario Un día de hospitalización sale por 1.347 euros y si el ingreso se produce en la UCI asciende hasta los 2.094 euros el día

sale por 1.347 euros y si el ingreso se produce en la asciende hasta los 2.094 euros el día Los ingresos en unidad de hospitalización, pero sin causar estancia, cuestan 374 euros

El traslado en ambulancia medicalizada, en un radio inferior a 100 kilómetros, cuesta 1.060 euros ida y vuelta. El precio se dispara si se requiere el uso del helicóptero hasta casi los 8.900 euros.

Una de las prestaciones más baratas es la aplicación de infrarrojos en rehabilitación, tres euros, y en el lado contrario de la balanza, está la oxigenación membrana extracorpórea para un neonato de gravedad 4 que cuesta 183.878 euros. Otras de las intervenciones quirúrgicas más caras son, por ejemplo, los trasplantes cardiacos o pulmonares, a 146.195 euros.

Estos precios son los que se facturan a las personas que cuentan con algún tipo de seguro: vehículos, escolar o de una federación deportiva; así como a las mutuas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales atendidas en la red pública sanitaria; y a los asegurados de los sistemas sanitarios de países de la UE y de otros con los que España tiene suscritos convenios de prestación de asistencia sanitaria a desplazados.

Un 0,7% más caro que en 2025

Los precios por el uso de instalaciones y servicios de Osakidetza serán este 2026 algo más caros que el año pasado, ya que la subida de las tarifas ronda de media el 0,7 por ciento tras la actualización de costes.

La publicación del listado con las tarifas para facturación de servicios sanitarios y docentes de Osakidetza para el año 2026 fue aprobado por el Consejo de administración y permite visualizar el coste real de los servicios sanitarios que los vascos recibimos sin coste para nuestro bolsillo.