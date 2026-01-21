Redacción Euskadi 21 ENE 2026 - 13:59h.

También ha solicitado ser trasladado al módulo de mujeres tras el cambio en el Registro Civil, pero se lo han denegado

Vitoria-GasteizUn preso, condenado a 21 años de prisión por intentar quemar viva a su pareja en Bilbao, solicita el cambio de sexo y ser trasladado al módulo de mujeres. El interno, que cumple actualmente condena en la prisión alavesa de Zaballa, ya solicitó el cambio de género mientras se encontraba en la cárcel de Basauri. El traslado le ha sido denegado.

El caso, se conoce justo cuando en Vitoria colea el escándalo por el "fraudulento" cambio de sexo de un opositor a bombero en Vitoria, según denuncian otros aspirantes. Desde la aprobación de la Ley Trans en 2023, la justicia ha denegado varios falsos cambios de sexo por considerar que se pretendía con ellos cometer fraude. Dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, algunos casos han levantado sospechas.

La justicia condenó en 2024 a este hombre a 21 años de prisión por el intento de asesinato de su novia, a la que a punto estuvo de quemar viva en la lonja bilbaína en la que pernoctaban con la hija menor de la mujer.

Parecía un accidente, pero hallaron acelerante

Los hechos se remontan a la madrugada del 30 de abril de 2022 cuando se desató un incendio en una lonja del barrio bilbaíno de Atxuri y tres personas, que dormían dentro, resultaron heridas: un hombre, una mujer y la hija de esta, de dos años. Si bien en un primer momento los indicios apuntaban a un hecho accidental, la Ertzaintza abrió una investigación.

En las primeras indagaciones, la Policía vasca obtuvo datos que apuntaban a que el incendio hubiera sido provocado y pudiera tratarse de una agresión enmarcada dentro del ámbito de la violencia de género con una tentativa de homicidio. Tres meses más tarde, el hombre, de 36 años en el momento de los hechos, fue detenido acusado en una tentativa de homicidio por provocar de forma intencionada el incendio y atentar contra la vida de su pareja. Se habría hallado acelerante.

En 2024, fue condenado a 21 años de cárcel por provocar el incendio con intención de matar a la que entonces era su pareja. Ya entre rejas, el condenado, solicitó el cambio de género en el Registro Civil porque se sentía mujer. Además, solicitó su traslado al módulo de mujeres. Según El Correo, la Administración Penitenciaria, que depende del Departamento de Justicia del Gobierno vasco, le ha denegado la solicitud en base a la instrucción del director de Justicia sobre el reconocimiento, garantía, protección y promoción de la igualdad de trato y la no discriminación de las personas trans.