SOS Desaparecidos ha informado del hallazgo del cadáver de Julio Alberto L.D., un hombre desaparecido en Pontevedra

El rastro de este hombre se perdió el pasado jueves 5 de febrero en la localidad gallega de Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

Vilagarcía de ArousaLa Asociación SOS Desaparecidos ha informado a través de sus redes sociales de la muerte de Julio Alberto L.D., un hombre de 41 años que estaba desaparecido y cuya situación se había calificado de "persona altamente vulnerable".

El rastro de este hombre se perdió el pasado jueves 5 de febrero en la localidad gallega de Vilagarcía de Arousa, Pontevedra.

La desaparición de Julio Alberto L.D.

Según informaba la asociación en sus redes sociales, Julio Alberto L.D. medía 1,75 metros y tenía una complexión delgada. En el momento de su desaparición llevaba un plumas de color azul oscuro y con capucha junto a un pantalón de chándal del Fútbol Club Barcelona.

Tras dos días de búsqueda, el cuerpo sin vida de Julio Alberto L.D. ha sido hallado sin vida.

¿Cómo aportar información sobre otro desaparecido?

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.