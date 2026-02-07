Liberan en Getxo a tres mujeres que ejercían la prostitución en condiciones abusivas

Las víctimas debían entregar el 50 % de lo recaudado por sus servicios a las responsables

GetxoLa Ertzaintza ha liberado a tres mujeres que ejercían la prostitución en condiciones abusivas en el transcurso de un operativo policial en Getxo (Bizkaia), saldado con dos detenidas de 36 y 27 años por prostitución coactiva, tráfico de drogas y venta de fármacos sin autorización.

Según ha informado este sábado el Departamento vasco de Seguridad, el operativo, en el que han colaborado la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad y la Unidad Canina de la Ertzaintza y que ha contado con el apoyo de la Policía Local de Getxo, se llevó a cabo en la tarde de ayer tras una investigación puesta en marcha en septiembre pasado por parte de la Policía Autónoma Vasca.

Estaban controladas las 24 horas del día

Durante su desarrollo, la Ertzaintza liberó y dio cobertura asistencial a tres jóvenes en situación de vulnerabilidad extrema, que ejercían la prostitución en condiciones abusivas, hacinadas todas ellas en una habitación de escasos 3,5 metros cuadrados y sin libertad de movimiento.

Estas mujeres estaban controladas las 24 horas del día, en persona por una de las responsables detenidas, así como por una cámara de grabación de imagen y sonido situada en el interior de la vivienda.

Los investigadores han constatado que las víctimas debían entregar el 50 % de lo recaudado por sus servicios a las responsables.

Las mujeres liberadas tan solo podían abandonar la vivienda dos horas al día y siempre tenían que estar disponibles ante la eventual presencia de un cliente.

Las detenidas también vendían sustancias estupefacientes y fármacos para combatir la disfunción eréctil a los hombres que iban a consumir los servicios de prostitución.