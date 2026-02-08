Redacción Euskadi Europa Press 08 FEB 2026 - 11:13h.

El hallazgo se produjo a las 10:30 horas por parte de un ciudadano que pasaba cerca del lugar

La autopsia que le hagan a la víctima, de origen magrebí, determinará la causa del fallecimiento

BilbaoEl cadáver de un hombre de 59 años fue encontrado este 7 de febrero por un ciudadano que pasaba junto a la ría de Bilbao en Vizcaya. Estaba a la vista desde el paseo de Uribitarte, flotando en el agua.

Según informaron desde el Departamento Vasco de Seguridad a Europa Press, se trata de un varón de origen magrebí que fue localizado por un viandante a las 10:30 horas, a la altura del edificio del ayuntamiento.

Hasta allí se movilizaron equipos de rescate para recuperar el cuerpo ya sin vida con una embarcación. Los bomberos de Bilbao trasladaron a la víctima a tierra firme.

Con "numerosos antecedentes"

La autopsia que se le practicará en el anatómico forense determinará la causa del fallecimiento, sin que hayan trascendido hasta el momento más detalles de cómo pudo acabar allí en la ría.

Según publica 'El Correo', citando a fuentes policiales consultadas, el hombre es un "viejo conocido de las autoridades locales" y contaba con "numerosos antecedentes".