Detenido el presunto autor de la muerte violenta de un hombre en Lezama, Bizkaia

La Ertzaintza ha detenido a un hombre por su presunta implicación en la muerte violenta de un varón de 60 años

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en Erandio, Bizkaia

La Ertzaintza ha detenido este martes a un hombre por su presunta implicación en la muerte violenta de un varón de 60 años la pasada semana, cuyo cadáver fue encontrado en la zona del Alto del Vivero en el término municipal de Lezama, en Bizkaia.

El hombre ha sido detenido esta tarde en el barrio bilbaíno de Zorroza. Se trata de un joven de 21 años que ha sido acusado de un delito de homicidio y ha sido trasladado a dependencias policiales, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El cadáver del hombre, un vecino de Barakaldo, Bizkaia, fue localizado el viernes. Constaba como desaparecido desde el miércoles de la pasada semana.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Ertzaintza puso en marcha una investigación ya que presentaba posibles indicios de violencia. La operación ha finalizado sobre las 17:15 horas de este martes cuando agentes de la sección de investigación criminal territorial de Bizkaia han arrestado al presunto autor del homicidio.

Más información sobre el caso

Cuando se produjo el del cadáver por parte de la comisión judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para su análisis forense. La Ertzaintza, consideró que había sido una muerta violenta en base a los resultados obtenidos tras la realización de la autopsia.

Por el momento, solo han informado de la detención del supuesto implicado en la muerte del fallecido, el cual figuraba como desaparecido hasta que encontraron el cadáver. Tampoco han trasladado más información sobre cómo se pudo producir el crimen y cuáles fueron las circunstancias del mismo.