Redacción Euskadi 16 FEB 2026 - 10:39h.

El teléfono ha explosionado cuando el hombre viajaba en un vagón de metro, a la altura de la estación de Leioa, Vizcaya

El incidente se ha registrado pasadas las 08:30 horas de este lunes y el personal de Metro Bilbao ha atendido inicialmente al pasajero afectado y ha alertado a los servicios de emergencia, según han explicado fuentes de ese servicio ferroviario.

Se ha tenido que desalojar el tren

Una ambulancia ha acudido al lugar para atender al propietario del móvil que ha sufrido la pequeña deflagración, ha explicado el departamento vasco de Seguridad

La explosión del móvil ha originado humo y, según recoge el protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren. El resto del servicio ha seguido funcionando con normalidad