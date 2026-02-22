A las 14 horas en la plaza del Ayuntamiento se dispara la mascletá a cargo de Pirotecnia Valenciana

Bajo el lema [fók], la 'Crida' comenzará a las 19:30 horas en la Torre de los Serranos de Valencia

ValenciaLa ciudad de Valencia da inicio a sus Fallas de 2026 en este domingo 22 de febrero con diversos actos, especialmente la 'macrodespertà' celebrada desde bien temprano, la mascletá al mediodía y la 'Crida' por la tarde.

Recordamos que este año las falleras mayores son Carmen Prades y Marta Mercader, que compartirán protagonismo con los más esperados ninots de Ábalos, Koldo o Trump.

A las 6:30 horas comenzó la actividad fallera con la plegaria a Santa Bárbara, patrona de la pirotecnia, en la iglesia de San Juan del Hospital. A la misma hora, en el Parterre, se dio el reparto de los 'tro de bac'.

A las 07:15 horas arrancó la 'despertà' infantil, desde la esquina de la plaza de la Reina con la calle de la Paz hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento. Más de un millar de niñas y niños participaron lanzando sus bombetas.

Unos minutos más tarde y con 2.250 personas, la 'macrodespertà' recorrió las calles de la Paz y San Vicente hasta igualmente finalizar en el enclave consistorial.

Para este evento organizado por la Junta Central Fallera en colaboración con la comisión Mossen Sorell-Corona, se usaron 225.000 unidades de 'tro de bac', distribuidos en 4.500 cajas, cada una con 50 de estos petardos.

La JCF ha limitado este año a cuatro personas por comisión el número de participantes, más una suplente. Todas ellas debían tener en vigor el certificado CRE o RGCRE en la modalidad de 'despertà' y ser mayores de 18 años.

Bandas de música y 'mascletà' a las 14 horas

Al mediodía, la plaza del Ayuntamiento acoge la 22ª edición de la Entrada de Bandas de Música, acto que se realiza desde 2004. En esta ocasión esta dirigida por Vivian Gutiérrez Abreu y participa una decena de agrupaciones musicales.

Concretamente, forman parte del desfile la Societat Musical Poblats Marítims, la Societat Musical Unió de Pescadors El Cabanyal, la Unió Musical l'Horta de Sant Marcel·lí, la Unió Musical Santa Cecília de Castellar-l'Oliveral, la Societat Musical de Benifaraig, la Unió Musical Centre Històric, la Agrupació Musical de Massarrojos, la Agrupació Musical Benicalap, la Agrupació Musical Carrera Font de Sant Lluís y la Agrupació Musical Gayano Lluch.

Al llegar cada banda a la tribuna, el estandarte y el presidente del conjunto musical se acercan para que las falleras mayores de Valencia les impongan el corbatín como recuerdo de su participación.

Finalmente, todas interpretan al unísono el pasodoble 'El Fallero'. Al finalizar la entrada de bandas, a las 14:00 horas, se dispara una 'mascletà', a cargo de Pirotecnia Valenciana.

La 'Crida' bajo el lema [fók]

El epicentro fallero se desplaza después a las Torres de Serranos, que acogen el acto de la 'Crida', con el que se da el pistoletazo a las fiestas josefinas con la llamada de las falleras mayores a la participación en las celebraciones.

El espectáculo, bajo el lema [fók] y con sello totalmente valenciano, llamará a disfrutar de las próximas Fallas con pirotecnia muy "visual" y de "efectos" que se ofrecerá en algunos momentos una experiencia inmersiva.

Incluirá música en directo por parte de la Banda Sinfónica Municipal y la voz de la cantante Lorena Calero, con coreografía de la mano de Álvaro Cuenca y el toque de Betto García en el diseño y el vestuario.

Con el fuego como protagonista, este montaje aspira a ser un "gran preludio" a los discursos que ofrecerán las falleras mayores y mantendrá "la misma línea de trabajo" seguida en 2025, aunque con novedades.

Una de ellas es que la pirotecnia jugará una parte importante y parte del material se disparará desde el propio Puente de Serranos, mientras que el resto se hará desde puntos habituales como la parte trasera de las torres.

Seis pantallas gigantes para seguir el acto

Para asegurar que la 'Crida' llega a todo el público congregado en los alrededore se han instalado seis pantallas gigantes con sus correspondientes torres de sonido:

Dos están próximas al monumento, otras dos más alejadas, hacia Na Jordana y hacia la Delegación del Gobierno, otra al otro lado del puente, en el entorno de la iglesia de Santa Mónica, y otra en la plaza.

El acto arranca sobre las 19:45 horas con el espectáculo, aunque momentos antes la Banda Municipal comienza a "amenizar la espera" con la interpretación de varios pasodobles. La parte protocolaria comenzará a las 20:00 horas.

Será la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien lo iniciará con unas palabras y la entrega de las llaves de la ciudad a las máximas representantes de la fiesta, que cogerán el testigo y se dirigirán a todo el mundo fallero para invitar a vivir las Fallas de 2026.

Al finalizar, las falleras mayores y sus cortes de honor se dirigirán a la Basílica de la Virgen, donde entregarán sus ramos en una ofrenda a la patrona de la ciudad.