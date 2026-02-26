Maitena Berrueco 26 FEB 2026 - 08:54h.

Han organizado una taperada para este jueves 26 a la hora de la comida en un parque del barrio de San Martín

Familias vascas denuncian el desagradable hallazgo de gusanos en los menús escolares de sus hijos en Vizcaya

Vitoria-GasteizLa vitoriana Ziortza Guinea se ha visto obligada a hacer auténtico encaje de bolillos para poder trabajar y al mismo tiempo que sus hijas puedan comer algunos días de la semana en casa. La mala calidad de los menús escolares que sirven en el colegio de las niñas ha obligado a esta familia a reducir de cinco a tres los días que las pequeñas comen en la escuela, “un día he contratado a una persona para que las pueda recoger y el otro he tenido que pedir en mi trabajo medidas de conciliación para poder estar con ellas a la hora de comer”, relata. Recientemente, casi medio centenar de alumnos de la ikastola pública Umandi de Vitoria sufrieron un brote de gastroenteritis. El Gobierno vasco descartó que el problema estuviera en el comedor.

Los incidentes se vienen repitiendo durante todo el curso y el malestar de las familias va en aumento. Sin ir más lejos, este pasado lunes se registró el último problema, cuando se sirvieron “las albóndigas de merluza, del segundo plato, completamente crudas”, en varios colegios de la ciudad, entre ellos: la ikastola Abendaño, el CEIP San Martín, Arantzabela, Zabalgana, Adurza, Odón de Apraiz, Salburua, Ramón Bajo y Arriagako Haritza.

En algunos comedores, lograron improvisar y servir san jacobos, como alternativa, pero en cuatro centros, los niños solo comieron puré, ensalada y un yogur. Con esta “son cuatro las veces, en solo dos meses, en las que los niños se quedan sin comer segundo plato, por entrega de comida cruda o ruptura de la cadena de calor”, denuncian.

"La comida llega muchas veces fría desde Derio"

En la Ikastola Abendaño, donde Ziortza tiene a sus hijas escolarizadas, la comida la elabora y sirve la empresa Eurest, de cuyas cocinas centrales de Derio (Vizcaya) salen a diario unos 30.000 menus para alumnos de toda Euskadi. Así, los platos que llegan a Vitoria, recorren una distancia de 73 kilómetros, entre los fogones y los pequeños comensales que deben degustarlos. “Muchas veces, llega fría desde Derio”.

La impotencia ha cundido entre las familias, “nos jugamos la salud de nuestros hijos, la alimentación es importantísima para un buen desarrollo”, que han decidido mover ficha con la creación de la plataforma Gasteizko Eskolen Sukaldeak. Una pequeña revolución que nació en la Ikastola Abendaño y que, desde noviembre, no ha hecho sino sumar adeptos, “ya somos 20 Ampas de centros escolares de Vitoria” y están abiertos a nuevas adhesiones del resto de la provincia. “Tenemos que hacer algo”, claman.

“Las familias estamos enfadadas y nos sentimos impotentes pero la mayoría no tiene otra alternativa y sus hijos tienen que seguir comiendo en la escuela”, recuerda Ziortza. Por eso, entre las soluciones que plantean está la de sustituir el actual modelo de cocinas industriales por cocinas 'in situ' en los propios centros escolares, en los que se de valor a la cercanía. Además, insisten en que es vital reforzar la atención pedagógica en los comedores.

Para visibilizar sus demandas, y coincidiendo con la huelga de tres días en la que está inmerso el personal que presta servicios en las empresas de colectividades en comedores escolares de gestión directa dependientes del departamento de Educación del Gobierno vasco, este jueves 26 tienen previsto celebrar una ‘taperada’ en un parque de Vitoria, en concreto en el skate park del barrio de San Martin, en el que llaman a participar a los más de 700 escolares que a diario hacen uso del servicio de comedor en la Ikastola Abendaño y en el Ceip San Martín.