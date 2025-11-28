Maitena Berrueco 28 NOV 2025 - 02:01h.

La empresa que sirve los menús a las dos escuelas afectadas los elabora en Derio

Hallan lombrices en la pasta del menú de un comedor escolar alavés: "Sentimos asco"

BilbaoEuskadi, paradigma del buen comer, no gana para sustos en lo que a menús escolares se refiere. En los últimos años, lo de encontrarse inesperados aderezos en algunos platos de comida que se sirven a alumnos vascos, en los 'jantokis', empieza a ser ‘el plato de cada día’. Se ha convertido en recurrente que, cada cierto tiempo, se denuncie la aparición de lombrices en la pasta o de gorgojos en los garbanzos. Así, sin ir más lejos, en los últimos días, dos centros escolares de Vizcaya han encontrado en uno de sus platos un indeseado gusano.

El primero fue el CEIP Basozelai-Gaztelu HLHI de Basauri. Una de sus alumnas encontró, el pasado 18 de noviembre, un gusano en su plato de alubias, solo unos días más tarde, en la escuela pública Lamiako, en Leioa, se detectó otro gusano en un plato de menestra. Este desagradable hallazgo obligó a retirar el primer plato, guardar una muestra para su análisis y dejar a los escolares solo con el segundo plato y el postre.

La empresa responsable de suministrar a ambos centros los menús escolares es la misma, Eurest S.L. Esta compañía ha querido dejar claro que, en cuanto fue informada, "se activó el protocolo interno y nos pusimos a disposición de nuestro cliente" .

Dos platos de 20.000 menús

Eurest explica que "han sido dos acontecimientos puntuales en dos platos" de los 20.000 menús diarios, compuestos por primero, segundo y postre, en línea caliente, que sirven en colegios de toda Euskadi. En cualquier caso, la empresa insiste en que están analizando "qué ha podido ocurrir" y descartan que se haya producido ningún riesgo para la salud, que junto a la seguridad "son nuestra prioridad número 1".

Por su parte, Educación no se ha pronunciado de forma oficial respecto a estos dos últimos casos registrados en Vizcaya, al contrario de lo que ocurrió en cursos pasados con Serunion, una empresa de catering que protagonizó varios incidentes y con la que, finalmente, el Gobierno Vasco pactó rescindir los contratos.

Una cocina central que no termina de llegar

Lo ocurrido el martes de la semana pasada en el comedor de la escuela de Basauri cuando una alumna encontró en su plato de alubias un gusano, ha llevado a todas las asociaciones de padres y madres de las escuelas públicas de la localidad a mostrar de forma conjunta su desconfianza y preocupación por la alimentación que están recibiendo sus hijos y han reclamado un cambio de modelo.

Tras años de quejas, el departamento de Educación vasco anunció a principios de este verano que instalaría en la localidad vizcaína de Basauri una cocina central para dar servicio a los 'jantokis' escolares del municipio. Desde entonces, nada. Una espera que impacienta a las familias de los menores que a diario comen en los colegios de Basauri y a las que las últimas noticias no han hecho, sino incrementar su preocupación.

La lucha que se extiende a Vitoria

En Vitoria, una veintena de Ampas de centros escolares públicos de la ciudad se han unido en torno a 'Gasteizko Eskolen Sukaldeak' para impulsar un nuevo modelo de comedores con cocinas propias en las que se priorice los productos locales, la educación alimentaria y la autonomía de los centros. La Plataforma ha convocado concentraciones simultáneas en las escuelas para este 27 de noviembre, bajo el lema “NO a este modelo de comedores: cocinas de proximidad y descenso de ratios”.

La creación de esta plataforma coincide con la próxima finalización del contrato del servicio de comedor actual, en junio de 2026, lo que abre una oportunidad para repensar el modelo. Desde 'Gasteizko Eskolen Sukaldeak' han recordado que el Parlamento Vasco ya aprobó por unanimidad en octubre de 2019 un acuerdo que instaba al Gobierno Vasco a “asegurar la construcción de cocinas en aquellos centros que lo soliciten, con el fin de que dichos centros puedan decidir qué tipo de servicio de comedor quieren tener” y la plataforma reclama que dicho compromiso se haga efectivo.