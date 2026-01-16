Redacción Euskadi 16 ENE 2026 - 14:50h.

Gobierno Vasco estudia lo ocurrido después de que 45 alumnos sufrieran vómitos, diarrea y fiebre

Vitoria-GasteizCasi medio centenar de alumnos de la ikastola pública Umandi de Vitoria han sufrido esta semana lo que parece ser un brote de gastroenteritis. Tras comer en el ‘jantoki’ (comedor) del centro escolar, muchos de los niños y niñas sufrieron vómitos, diarreas e incluso fiebre. Osakidetza y el departamento de Educación del Gobierno Vasco analizan lo ocurrido.

Sucedió el martes. Ese día, en el comedor de este colegio del barrio vitoriano de Lakua-Arriaga, se servían alubias blancas de primero y hamburguesa con pimientos de segundo. Se desconoce, por el momento, cual pudo ser el origen exacto de la infección, pero lo cierto es que tras la comida, alrededor de 45 escolares comenzaron a ponerse malos con vómitos y diarrea. Los síntomas habituales en una gastroenteritis.

Sin embargo, por el momento no se ha confirmado que fuera gastroenteritis, una de las infecciones digestivas más comunes y que suele presentarse con síntomas como diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre.

Investigación abierta

Además, se desconoce si el origen del brote estuvo en la comida, aunque la forma en la que los virus y las bacterias llegan al organismo suele ser a través de alimentos, agua o superficies contaminadas. Lo único seguro es que no hay más centros afectados, pese a que la misma empresa de catering sirve comida a otros colegios, y que lo ocurrido se circunscribió a esta ikastola vitoriana.

Ante la preocupación de las familias por lo sucedido, la dirección de la ikastola les remitió una circular para informarles que se había comunicado lo sucedido a Osakidetza y a Educación del Gobierno vasco y que se estaba investigando lo ocurrido para tratar de aclarar el origen del brote.