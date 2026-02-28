Maitena Berrueco 28 FEB 2026 - 05:30h.

BilbaoLa bilbaína Izar Unzueta empezó a estudiar Ingeniería en Diseño Industrial y durante el confinamiento decretado con motivo de la pandemia de Covid-19, mientras muchos horneaban pan, ella aprovechó a dar forma a un invento ‘made in Euskadi’ que se perfila como solución para reducir los accidentes laborales en altura, los más frecuentes. Isabel Abascal, la vizcaína a la que le llueven los premios por su invento sostenible, hecho para "parecer cortezas de árbol".

Felina, como se llama este nuevo sistema de trabajo en altura, “se diseña, fabrica y comercializa” en Euskadi y se trata de un “híbrido” entre una escalera y un andamio, que permite aunar en un solo producto la “manejabilidad de la primera y la “seguridad” del segundo. Quien enumera las bondades de este invento es Sire Unzueta, hermana de Izar y la otra mitad de Felinetek, una empresa familiar bilbaína en el que estas dos jóvenes emprendedoras de 24 y 29 años, “nos complementamos a la perfección”. Otros inventos vascos.

La idea surgió mientras buscaban una solución para un familiar que “realizaba trabajos de poda en un terreno super irregular, con cotas diferentes, y en el que había probado, sin éxito, prácticamente de todo, desde escaleras a andamios”. Cuando Felina tomó forma y dejó de ser un boceto, “lo patentamos a nivel mundial”, pero “la solución era tan buena que no podíamos guardárnosla”, recuerda Sire. Desde entonces ambas han trabajado en este proyecto poniendo en el centro “la seguridad de los operarios”.

De 4 a 16 peldaños

Hasta estas dos hermanas han llegado clientes de sectores tan diversos como el de la limpieza, la construcción, la jardinería o el de mantenimiento. Todos sus clientes buscan lo mismo, “un sistema que les permita trabajar en altura con seguridad, evitando el vuelco y con libertad de movimientos”.

La respuesta es este híbrido con una plataforma en la que el operario está protegido por un cerrado perimetral y “con las manos libres”. Fabricada en aluminio, es un sistema modular que permite ampliar de cuatro a 16 los peldaños hasta alcanzar una altura máxima de 6,2 metros. Su peso oscila, en función de la altura, de los 19,5 kilos a los 29,5. “Es telescópica y se ajusta a cualquier entorno”, a Felina, que hace con su nombre honor al equilibrio, seguridad y agilidad de la que presumen los gatos, “la puedes apoyar donde quieras y siempre estará estable”, añade Sire.