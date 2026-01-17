Logo de telecincotelecinco
Iker, el joven vizcaíno que ha logrado que casi 3.000 personas se unan a sus 'planazos': "Este finde me voy a esquiar con 30 desconocidos"

Más de 150 desconocidos se inscribieron para su última quedada para subir al monte Kolitza
Más de 150 personas se inscribieron para su última quedada para subir al monte Kolitza.. Redacción Euskadi
BilbaoCuando Iker González se quita la bata blanca y sale de la farmacia en la que trabaja, en Balmaseda (Vizcaya), consulta su cuenta de Instagram y aún no puede creerse que haya logrado, en solo unos días, crear una comunidad de casi 3.000 seguidores que han caído rendidos a la propuesta de este joven de 24 años para compartir planes en Euskadi.

La idea, la comenzó a barruntar en verano, pero no fue hasta el pasado 30 de diciembre cuando este vizcaíno se animó a colgar un vídeo “para buscar gente que compartiera conmigo mis aficiones”, entre las que se cuentan, subir al monte, hacer rutas de senderismo y disfrutar de la naturaleza.

Iker ha pasado de ser “super vergonzoso toda la vida” a “irme a esquiar este mismo fin de semana con 30 desconocidos a Alto Campoo”, dice, entre risas. Y no es que a Iker le falten amigos, “tengo mi cuadrilla de toda la vida”, pero, a él como a muchas otras personas, a veces le cuesta poder cuadrar horarios y “muchos sábados me he visto en casa porque a unos les toca trabajar y otros están aun estudiando”.

Respuesta "brutal"

Tras colgar el vídeo, la respuesta “ha sido brutal”, en solo unos días ha logrado reunir a casi 3.000 personas. Algunas de las cuales secundan los planes que propone el propio Iker y otras se organizan en torno a otro tipo de propuestas como: clubes de lectura, quedadas para ir al cine o al teatro, practicar tenis o pádel, etc.

En un principio, Iker pensó que con suerte a la primera quedada, que se celebró el pasado 7 de enero y consistía en subir a los populares montes vizcaínos Pagasarri y Ganekogorta, se apuntarían 10 personas, pero lo hicieron 32. El número siguió creciendo y “este pasado domingo para ascender al Kolitza se inscribieron 157 y finalmente, vinieron 120”. En total, “ya casi somos 3.000 personas en la comunidad” que se organizan para disfrutar de salidas al monte y todo tipo de planes, “el ‘feedback’ es buenísimo, nos lo pasamos genial y además, conoces gente nueva”.

La agenda del de Balmaseda está repleta los fines de semana que quedan de aquí a marzo, con propuestas tan variadas como acudir a un parque de tirolinas, practicar Paintball o subir al monte. El perfil de los seguidores de ‘Planazos Euskadi’ es tan variado como los propios planes, “hay gente desde 18 a 70 años”, la mayoría procedentes del entorno, pero “muchos otros llegados desde las vecinas Álava, Guipúzcoa y Navarra”.

Iker González vive en un municipio de Vizcaya de algo más de 7.000 habitantes y al ritmo que lleva va a crear una comunidad con tantos miembros como vecinos tiene Balmaseda. Si alguien duda en hacer ‘click’ al enlace ‘Planazos Euskadi’ que ha puesto en su cuenta de Instagram @iker_balma, su creador les aconseja “que no se lo piensen y entren, se lo van a pasar bien”.

