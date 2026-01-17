Maitena Berrueco 17 ENE 2026 - 06:30h.

La iniciativa busca personas que compartan las ganas de subir al monte, hacer una ruta sencilla y conocer gente nueva

BilbaoCuando Iker González se quita la bata blanca y sale de la farmacia en la que trabaja, en Balmaseda (Vizcaya), consulta su cuenta de Instagram y aún no puede creerse que haya logrado, en solo unos días, crear una comunidad de casi 3.000 seguidores que han caído rendidos a la propuesta de este joven de 24 años para compartir planes en Euskadi.

La idea, la comenzó a barruntar en verano, pero no fue hasta el pasado 30 de diciembre cuando este vizcaíno se animó a colgar un vídeo “para buscar gente que compartiera conmigo mis aficiones”, entre las que se cuentan, subir al monte, hacer rutas de senderismo y disfrutar de la naturaleza.

Iker ha pasado de ser “super vergonzoso toda la vida” a “irme a esquiar este mismo fin de semana con 30 desconocidos a Alto Campoo”, dice, entre risas. Y no es que a Iker le falten amigos, “tengo mi cuadrilla de toda la vida”, pero, a él como a muchas otras personas, a veces le cuesta poder cuadrar horarios y “muchos sábados me he visto en casa porque a unos les toca trabajar y otros están aun estudiando”.

Tras colgar el vídeo, la respuesta “ha sido brutal”, en solo unos días ha logrado reunir a casi 3.000 personas. Algunas de las cuales secundan los planes que propone el propio Iker y otras se organizan en torno a otro tipo de propuestas como: clubes de lectura, quedadas para ir al cine o al teatro, practicar tenis o pádel, etc.

En un principio, Iker pensó que con suerte a la primera quedada, que se celebró el pasado 7 de enero y consistía en subir a los populares montes vizcaínos Pagasarri y Ganekogorta, se apuntarían 10 personas, pero lo hicieron 32. El número siguió creciendo y “este pasado domingo para ascender al Kolitza se inscribieron 157 y finalmente, vinieron 120”. En total, “ya casi somos 3.000 personas en la comunidad” que se organizan para disfrutar de salidas al monte y todo tipo de planes, “el ‘feedback’ es buenísimo, nos lo pasamos genial y además, conoces gente nueva”.

La agenda del de Balmaseda está repleta los fines de semana que quedan de aquí a marzo, con propuestas tan variadas como acudir a un parque de tirolinas, practicar Paintball o subir al monte. El perfil de los seguidores de ‘Planazos Euskadi’ es tan variado como los propios planes, “hay gente desde 18 a 70 años”, la mayoría procedentes del entorno, pero “muchos otros llegados desde las vecinas Álava, Guipúzcoa y Navarra”.

Iker González vive en un municipio de Vizcaya de algo más de 7.000 habitantes y al ritmo que lleva va a crear una comunidad con tantos miembros como vecinos tiene Balmaseda. Si alguien duda en hacer ‘click’ al enlace ‘Planazos Euskadi’ que ha puesto en su cuenta de Instagram @iker_balma, su creador les aconseja “que no se lo piensen y entren, se lo van a pasar bien”.