Redacción Euskadi 03 MAR 2026 - 14:28h.

El turismo estaba vacío y no ha habido que lamentar daños personales

Se baraja como hipótesis que el conductor olvidara poner el freno de mano al bajarse del coche

BilbaoPodía haber sido un fatal accidente con consecuencias trágicas si en el interior del turismo que este lunes se precipitaba al puerto en la localidad costera de Lekeitio hubiera viajado una o varias personas. No fue así.

El coche vacío cayó al agua tras rodar varios metros, por causas que no han trascendido y ante el asombro de los presentes, se hunde sin remedio.

La mañana del lunes 2 de marzo transcurría como la de cualquier otro día en el puerto la localidad vizcaína de Lekeitio, cuando de pronto un suceso rompía la rutina. Un vehículo comenzaba a rodar marcha atrás y se precipitaba al agua ante la sorpresa de los allí presentes. Muchos echaron a correr para intentar socorrer a la persona que estuviera en el interior del coche, aunque la suerte quiso que no hubiera nadie.

Hipótesis: el freno de mano

Las imágenes captadas por la webcam del Ayuntamiento vizcaíno muestran el instante en el que, por causas que aún se desconocen, el vehículo, en la zona interior del muelle y cerca de la cofradía de pescadores, se ponía en marcha y caía al agua en el puerto de Lekeitio. La hipótesis que cobra fuerza para explicar el accidente sería que el conductor olvidó poner el freno de mano cuando se bajó del coche al estacionar en el puerto.

El turismo quedaba sumergido, primero por la parte frontal, y el propietario era alertado de lo ocurrido por la Policía Local. El suceso generaba una enorme expectación entre trabajadores y vecinos, muchos de los cuales aprovechaban la soleada mañana de lunes para pasear por esta zona portuaria, sin imaginar que serían testigos de algo parecido.