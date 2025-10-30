La conductora del vehículo logró salir por sus propios medios

Un rescate extremo durante un naufragio evita una tragedia en plena tormenta en Barcelona

Compartir







La Guardia Civil ha hallado sin vida a la ocupante de un coche que cayó al agua en el cauce del río Serpis en Gandia, Valencia, y del que logró salir la conductora, según han informado a EFE fuentes del instituto armado.

A última hora del jueves se desplazaron al puerto de Gandía tres dotaciones de bomberos de Gandía y Oliva, un sargento y un oficial, tras recibir el aviso de que un coche había caído al mar con dos ocupantes en su interior. Cuando los bomberos llegaron al lugar, una de las personas estaba ya fuera del agua, pero la otra se encontraba desaparecida.

Finalmente esta mañana se ha informado del hallazgo de la persona desaparecida. El equipo GEAS de la Guardia Civil se hizo de su búsqueda.

El suceso se produjo sobre las 20:00 horas de este jueves, cuando el Consorcio de Bomberos de Valencia recibió el aviso de que un coche había caído al agua con dos ocupantes en su interior, y hasta el lugar desplazó tres dotaciones de bomberos de Gandia y Oliva.

Investigan las causas del accidente

Según fuentes de la Guardia Civil, el vehículo se precipitó por causas aún desconocidas unos veinte metros en el cauce del río Serpis.

El equipo GEAS de la Guardia Civil se hizo cargo de la búsqueda de esa persona, que finalmente fue encontrada sin vida unas horas después.