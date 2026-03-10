Maitena Berrueco 10 MAR 2026 - 13:18h.

A pesar de aceptar esta reivindicación, la huelga de comedores escolares se mantiene hasta el próximo jueves 12

Albóndigas de merluza crudas, en el menú del comedor escolar de varios colegios públicos de Vitoria: "Las familias sentimos impotencia"

BilbaoEuskadi vive este martes, 10 de marzo, la primera de las tres jornadas de huelga convocadas en los comedores de la educación pública vasca. Estos son los servicios mínimos fijados por el Gobierno Vasco para garantizar el “servicio esencial” de comedor a los escolares. Unos servicios mínimos que los sindicatos consideran abusivos.

Personal de cocina, office y monitores de las empresas que prestan el servicio de comedor en 563 centros educativos, que atienden diariamente a 83.133 alumnos desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria, paran para reclamar, entre otras reivindicaciones, mejoras salariales.

Una exigencia que mantienen, a pesar de que esta misma semana, en vísperas de este primer día de huelga el departamento vasco de Educación anunciaba que acepta una de las principales reivindicaciones de la protesta: reducir de forma progresiva las ratios de personal monitor en los comedores escolares de Educación Primaria y reforzar la atención en Educación Infantil con el objetivo de mejorar la atención al alumnado durante el servicio de comedor.

Un monitor para 30 comensales

Así se propone una reducción progresiva del número máximo de comensales por grupo, “lo que permitirá mejorar la atención y favorecer la autonomía del alumnado durante el tiempo de comedor”, dicen. El Gobierno vasco plantea que el próximo curso escolar, es decir el curso 2027-2028, reducir a 30 como máximo el número de alumnos a cargo de cada monitor en los 'jantokis'.

Además, de forma inmediata y para lo que queda del curso actual, cuando el número de comensales de 1º a 3º de Educación Primaria supere los 30 alumnas y alumnos, se incorporará una monitora o monitor adicional hasta que entren en vigor las nuevas ratios previstas para el curso 2027-2028. Mientras que en Educación Infantil, cuando el número de comensales del grupo de 3 años supere los 20 alumnos, se asignará también una monitora o monitor adicional para reforzar la atención a las alumnas o alumnos más pequeños.

Tal y como estaba previsto, estas medidas se incorporarán en las “Instrucciones para el funcionamiento de los comedores escolares en régimen de gestión directa” para el próximo curso 2026-2027, coincidiendo con la tramitación del nuevo contrato de licitación del servicio de comedores escolares para los próximos tres cursos (2026-2029).

Estas nuevas huelgas se producen tras las convocadas los día 24, 25 y 26 de febrero y están convocadas por los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT. Desde ELA denuncian que, en la última reunión celebrada con la patronal, las empresas han vuelto a plantear un convenio que no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo.Según ELA, la propuesta empresarial tampoco recoge otras reivindicaciones consideradas clave. Entre ellas, establecer una jornada mínima para el personal, mejorar los complementos en situaciones de incapacidad temporal (IT) o realizar estudios de cargas de trabajo que permitan adecuar las condiciones laborales a la realidad del sector.