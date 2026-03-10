Maitena Berrueco 10 MAR 2026 - 04:30h.

Establece servicios mínimos con monitor para todo el alumnado y deberán cubrir tareas de cuidado y acompañamiento

Albóndigas de merluza crudas, en el menú del comedor escolar de varios colegios públicos de Vitoria: "Las familias sentimos impotencia"

BilbaoSi la semana pasada, muchos alumnos vascos se quedaron si poder comer en los comedores escolares y sus familias tuvieron que 'hacer encaje de bolillos', a última hora, para poder organizarse porque los servicios mínimos, establecidos por el Gobierno vasco, para la huelga de trabajadoras de los ‘jantokis’, sólo garantizaban la comida a los alumnos más pequeños, desde el aula de 2 años hasta 1º de Primaria, pero no para los mayores de seis años. La esta semana, el Ejecutivo quiere evitar que se repita el caos y ha fijado que, para garantizar el mantenimiento de este “servicio esencial”, haya monitor para todo el alumnado y aclara que el personal monitor deberá cubrir, no solo el tiempo de comidas, también las tareas de cuidado y acompañamiento.

Además, otorgan una “mayor autonomía” a los centros educativos para organizar el servicio de comedor, teniendo en cuenta su número de alumnos, estructura organizativa del comedor, edades del alumnado, etc.

La huelga en los comedores escolares de gestión directa dependientes del departamento de Educación del Gobierno vasco , convocada por los sindicatos LAB y ELA para los días 10, 11 y 12 de marzo, afecta al personal de cocina, office y monitoras de las empresas que prestan el servicio de comedor en 563 centros educativos, que atienden diariamente a 83.133 alumnos desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria. Con estos nuevos servicios mínimos, pretenden que ningún menor quede desatendido y preservar al mismo tiempo el derecho de huelga.

Servicios mínimos

Esta Orden, dictada por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, y por la que se garantiza el mantenimiento del servicio esencial que prestan las empresas de colectividades en los comedores escolares de gestión directa dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, otorga mayor autonomía a los centros educativos para organizar el servicio de comedor, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones existentes, y aclara que el personal monitor deberá cubrir no sólo el tiempo de comida, sino también las tareas de vigilancia, cuidado y acompañamiento.

Los servicios mínimos para el personal de cocina será la preparación de menús sencillos , seguros y adaptados a alergias e intolerancias, para todo el alumnado usuario del comedor. 10 % del personal de cocina (como mínimo, una persona por centro ).

será la , seguros y adaptados a alergias e intolerancias, para todo el alumnado usuario del comedor. 10 % del personal de cocina (como mínimo, ). El personal de office deberá acometer el montaje del comedor, recogida de mesas y limpieza, dando servicio a todo el alumnado usuario.10 % del personal de office (como mínimo, una persona ).

deberá acometer el dando servicio a todo el alumnado usuario.10 % del personal de office (como ). Por último, el personal monitor, para Educación Infantil (Primer ciclo 2 y 3 años) será de una persona por cada nueve comensales (2 años) y una por cada 15 comensales (3 años).

En el alumnado con necesidades educativas especiales, se establece que el número de monitoras y monitores será el indispensable para garantizar su adecuada alimentación y atención. Para el resto del alumnado, se fija el 15 % del total de monitores del centro, que deberán ser organizados de forma que "se priorice el cuidado y la vigilancia de los niños y las niñas de menor edad".

Además, el personal monitor deberá cubrir no sólo el tiempo de comida, sino también las tareas de vigilancia, cuidado y acompañamiento desde la finalización de las clases de la mañana hasta el inicio de las de la tarde, incluyendo el tiempo de patio.