Maitena Berrueco 26 FEB 2026 - 13:57h.

El Gobierno vasco no ha decretado servicios mínimo a partir de 2º de Primaria y los alumnos se han quedado sin comedor

Albóndigas de merluza crudas, en el menú del comedor escolar de varios colegios públicos de Vitoria: "Las familias sentimos impotencia"

Vitoria-GasteizEste jueves, las trabajadoras de los comedores escolares de Euskadi, afrontan su tercer y último día de huelga, en defensa de unas condiciones laborales “dignas”- El colectivo que integra a cerca de 5.000 personas en la Comunidad Autónoma Vasca han parado de martes a jueves, y más de 83.000 alumnos de las escuelas públicas vascas se han visto afectados.

Los servicios mínimos sólo garantizan la comida a los alumnos más pequeños, desde el aula de 2 años hasta 1º de Primaria, pero a los mayores de seis años no se les podría dar de comer. La razón es que se considera que a partir de 2º de Primaria no es un servicio esencial y por tanto el Gobierno vasco no decreta servicios mínimos.

De ahí que algunos centros escolares se vieran obligados a improvisar una circular, a última hora, para advertir a las familias de que no se garantizaba el servicio. Ocurrió, por ejemplo, en la Ikastola Abendaño, donde el martes “media hora antes de salir, en una circular nos informaron de que no podían quedarse al comedor”, cuenta Ziortza Guinea, madre de dos alumnas del centro vitoriano. El revuelo cundió entre padres y madres, muchos de los cuales por motivos de trabajo “no tienen otra alternativa que el jantoki”. El martes, primer día de los tres convocados de huelga, se registraron los mayores problemas.

Con el táper al parque

No es la única incidencia que se ha registrado tras la protesta del personal que trabaja en los comedores de escuelas e institutos públicos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. En total, 563 comedores en los que el funcionamiento se ha resentido ya que las empresas aportan tanto los menús, como el personal que se encarga del acompañamiento y vigilancia de los escolares durante la hora de comida e incluso, del personal de cocina en aquellos centros que cuentan con sus propias cocinas.

Al parecer, en la capital vizcaína, varias familias se han quejado porque a sus hijos se les habían requisados los bocadillos y la comida que llevaron preparada desde casa, ante la certeza de que no podrían comer en el comedor escolar, y se quedaron en ayunas. El argumento es que la normativa prohíbe consumir comida de fuera de la escuela en las instalaciones y en horario del comedor.

Coincidiendo con esta tercera jornada de huelga consecutiva del personal de los comedores de gestión directa de los centros públicos en Vitoria las familias del Ceip San Martín y de la Ikastola Abendaño han organizado para este jueves 26 una ‘taperada’. Eso sí, fuera de los recintos escolares no sea que les retiren el ‘taper’, en cumplimiento de la normativa que dejó sin bocadillos a los escolares de Bilbao.

La quedada es en el ‘skate park’ del barrio de San Martín y el objetivo es hacer visible la demanda de muchas familias que reclaman “cocinas ‘in situ’ en los centros, en los que se valore la cercanía y se evite que los menús viajen hasta una hora por carretera desde las cocinas hasta las mesas del jantoki” y, por otro lado, piden que los comedores sean espacios integrados en la función pedagógica con “personal con un perfil adecuado para prestar una atención pedagógica a los pequeños”.

Reclamaciones

Cerca de 5000 trabajadoras prestan servicio en los más de 560 comedores de colegios públicos de la CAV. Un colectivo que estos días se moviliza para reclamar condiciones laborales “dignas”. LAB, ELA, CC. OO. y UGT denuncian el bloqueo del convenio colectivo y han convocado movilizaciones durante las tres jornadas de huelga bajo el lema ‘Jangeletan: Lan baldintzak duindu! Hitzarmena orain’ (Comedores escolares: ¡Condiciones laborales dignas! Convenio ahora). Unos paros que han tenido un "seguimiento masivo", según LAB.

Las trabajadores reivindican condiciones laborales dignas y el reconocimiento como parte fundamental de la comunidad educativa, ya que “su labor no solo consiste en servir comida, sino también en educar, acompañar y cuidar al alumnado”.

El conflicto, según LAB, tiene su origen en el "incumplimiento del convenio colectivo", en el "bloqueo de la negociación del nuevo convenio" y en la "sobrecarga de trabajo" que sufren las trabajadoras debido a los ratios actuales, insuficientes para garantizar un servicio de calidad. En la última mesa paritaria, la patronal planteó limitar la subida salarial al 0,5% y rechazó aplicar el 2,5% correspondiente desde enero de 2025. LAB considera que esta postura vulnera claramente el acuerdo de equiparación salarial recogido en el convenio respecto al personal del Gobierno Vasco.

El sindicato LAB recuerda que "muchas de estas trabajadoras sufren jornadas parciales, contratos precarios y carecen de reconocimiento por la labor educativa que realizan", en un sector altamente feminizado. Mientras el coste de la vida continúa aumentando, resulta inaceptable que las empresas intenten limitar o retrasar subidas salariales ya pactadas.

