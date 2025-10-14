Zoe Armenteros 14 OCT 2025 - 11:09h.

Solo el 15,13 % del alumnado tiene becas o ayudas al comedor, frente a un 34,6 % que vive en riesgo de pobreza, según el informe de la ONG Educo

Casi 1,3 millones de escolares en riesgo de pobreza no irán al comedor por falta de beca

Los comedores escolares son espacios para socializar, más allá de la comida saludable y la insatisfacción sobre la calidad. "No se come igual cuando se come en compañía", lo confirma un informe de la ONG Educo, pero lo han dicho desde siempre los chefs más conocidos, que destacan cómo compartir plato en una mesa es además un acto que favorece la conexión humana y une a las personas. En España, sin embargo, el comedor escolar universal, sigue siendo un deseo que cada año se le pide a los políticos.

Para las familias acceder a los comedores escolares es difícil. Para obtener una beca tienes que ser "pobre, casi indigente". Así lo explica Laura, madre de dos niños en Madrid y un sueldo que supera por poco el de mileurista. Nunca ha podido conseguir una ayuda, a pesar de que su pareja también tiene un sueldo parecido, pero en la Comunidad con más PIB de España, para acceder a una beca comedor la familia no puede superar los 5.000 euros al año.

Deben desburocratizarse ser accesibles y no poner trabas administrativas. Debe hacerse una mayor inversión para que esto sea una realidad. Pensamos que esto es posible, que es urgente y que solo requiere voluntad política ONG Educo

Los datos del informe de la ONG Educo 'Comer en el cole: alimentación, educación y equidad' confirman la experiencias de esta madre que es la de cientos de progenitores que se quedan fuera del sistema: "Solo el 15,13 % del alumnado tiene becas o ayudas al comedor, frente a un 34,6 % que vive en riesgo de pobreza."

Miles de niños cada año no pueden compartir estos espacios para comer y para estar en compañía de sus amigos, tal y cómo revela el informe que recoge la opinión de más de 1.600 adolescentes de entre 12 y 18 años. Ellos hablan de su experiencia en los comedores escolares, donde el 90% habla de emociones positivas, de tener ganas de estar con amistades. El 68,6 % expresó haber estado feliz, el 59,3 % sintió tranquilidad o relajación y el 35,2 % indicó sentirse con confianza para ser una o uno mismo.

Los chicos y chicas no son ajenos a las dificultades y hablan con claridad de la "insuficiencia" de becas y la "injusticia" que representa para quienes no pueden permitírselo: "Hay personas que necesitan mucho las becas, pero no se las dan. Entonces, si tú ves que alguien lo necesita, pues dale la beca", comenta una menor de 14 años, de Madrid.

La universalización de los comedores escolares, una aspiración "urgente"

Pero para llegar a esto, falta mucho camino por andar; se necesita dinero, sensibilidad política y gestiones más sencillas para las familias que quieren que sus hijos acudan a un comedor escolar en un proceso "urgente" que lleve al siguiente nivel que sería "la universalización" de estos servicios, tal y como lo es la educación.

"Deben desburocratizarse ser accesibles y no poner trabas administrativas. Debe hacerse una mayor inversión para que esto sea una realidad. Pensamos que esto es posible, que es urgente y que solo requiere voluntad política aumentar las partidas presupuestarias destinadas a estas becas. Este es sin duda, un paso esencial y el primer o hacia la universalización del comedor escolar como el derecho a la Educación".

"La realidad es que no todos los sistemas de becas y ayudas al comedor escolar ponen el foco en la población más vulnerable, no fijan umbrales económicos de acuerdo al umbral de pobreza o no ofrecen el 100% del coste del servicio", explica la directora de Incidencia e Investigación Social de Educo a Informativos Telecinco.

De esta manera, se quedan fuera de los comedores escolares y la posibilidad de recibir una comida sana y en compañía, "más de la mitad de los nios y niñas que quieren y necesitan ir al comedor escolar".

¿Cómo resolver este tema que las ONG llevan reclamando? Las becas para los comedores sociales tendrían que "considerarse como un derecho subjetivo de los niños y niñas"; eso por una parte, pero por otra, tendrían que "cubrir al 100% el coste del comedor a toda la infancia que esté por debajo en el umbral de pobreza" para que los niños que más lo necesitan puedan tener al menos una comida al día variada.

La comida en los comedores escolares: saludable, pero poco apetitosa

La encuesta de la ONG, además, preguntó a los niños por la comida que reciben en los comedores escolares y aunque casi el 84 % señala que la comida es saludable y variada solo uno de cada tres encuestados la califica como buena o muy buena y un 27 % la valora como mala o muy mala; mientras que el 40 % la califica como aceptable.

Tres de cada diez niños encuestados critican el sabor y una temperatura inadecuada y una cuarta parte lamenta que las raciones sean insuficientes.

La ONG Educo también ha comentado este punto, este aprobado "justito" de la calidad, pero apunta a "las diferencias entre comedores con cocinas propias o comedores con servicio de catering, por ejemplo". En ese sentido, reclaman que el comedor escolar tiene que ser "un espacio educativo, protector y de salud", que debe "garantizar que la comida sea de calidad, que cubra todas las necesidades nutritivas de niños y niñas".