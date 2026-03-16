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Euskadi

Treviño, la isla burgalesa enclavada en Álava que quiere independizarse: recogen firmas para anexionarse al País Vasco

Treviño es la cabecera de la comarca integrada por 48 pueblos
Treviño es la cabecera de la comarca integrada por 48 pueblos.. Turismo Castilla y León.

  • Treviño es una especie de isla, de 260 kilómetros cuadrados y conformada por 48 pueblos

  • 35 juntas administrativas se han adherido a la campaña para recoger firmas y que Treviño sea Álava

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Vitoria-GasteizEn pleno corazón de Álava hay una especie de isla, de 260 kilómetros cuadrados y conformada por 48 pueblos, que pese a su situación geográfica, rodeada por todos lados por territorio alavés, administrativamente pertenece a Burgos. Se trata del condado de Treviño, un enclave que muchos, en realidad, sienten como vasco. En esta línea, se va a proceder a una campaña de recogida de firmas para reivindicar su deseo de anexionarse al País Vasco.

Sus alrededor de 1.500 vecinos estudian, trabajan, acuden al médico o hacen sus compras diarias en Vitoria, a tan solo 20 kilómetros de sus casas. La proximidad geográfica hace que sus vínculos con Euskadi sean fuertes mientras que el sentimiento de pertenencia a Burgos es prácticamente inexistente.

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Al margen de discusiones sobre el origen vasco o castellano de este enclave, hay un aspecto, el de la prestación de servicios, que sirve de argumento a los alaveses y a los vecinos de Treviño para justificar su adhesión al territorio vasco.

Trebiño, con b

El origen de este singular enclave, completamente rodeado por territorio alavés pero administrativamente perteneciente a Burgos, se remonta a la Edad Media. La comarca fue incorporada a la Corona de Castilla por el rey Alfonso VIII, en torno al año 1.200. Así, cuando en 1833 se aprobó la división provincial de España, Treviño se mantuvo ligado a Burgos y así continúa en la actualidad.

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Desde hace tiempo, muchos de ellos reclaman desvincularse de Burgos y que este singular enclave, cuya cabecera es Treviño, deje de ser una isla en Álava para pasar a integrarse en la provincia vasca.

Una especie de proceso de independencia que se reivindica en los carteles cambiando el 'Treviño' con v, por Trebiño, con b, y con un lema que se repite de generación en generación: ‘Trebiñu Araba da’ (Treviño es Álava).

Adhesión de 35 juntas y recogida de firmas

El año pasado se puso en marcha la Mesa para la Integración del Enclave de Treviño en Álava y esta semana, este organismo ha anunciado que va a iniciar una campaña de recogida de firmas entre los vecinos de esta comarca para anexionarse al País Vasco.

La consulta a la ciudadanía, mediante el buzoneo de la hoja para firmar, llega tras recabar la adhesión de 35 juntas administrativas del territorio que han expresado su respaldo institucional a que Treviño deje de ser una isla burgalesa en Álava, para pasar a formar parte de pleno derecho de la provincia vasca.

Hasta el momento, un total de 35 concejos se han adherido a la Mesa. Se trata de Aguillo, Albaina, Añastro, Araico, Arana, Argote, Armentia, Arrieta, Ascarza, Bajauri, Burgueta, Busto, Doroño, Franco, Fuidio, Golernio, Grandival, Imiruri, Laño, Mesanza, Moraza, Moscador, Obecuri, Ocilla y Ladrera, Pangua, Samiano, San Martín de Galvarin, San Martín Zar, San Vicentejo, Saraso, Saseta, Treviño, Villanueva Tobera, La Puebla de Arganzón y Villanueva Oca.

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