Maitena Berrueco 16 MAR 2026 - 19:30h.

Treviño es una especie de isla, de 260 kilómetros cuadrados y conformada por 48 pueblos

35 juntas administrativas se han adherido a la campaña para recoger firmas y que Treviño sea Álava

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Vitoria-GasteizEn pleno corazón de Álava hay una especie de isla, de 260 kilómetros cuadrados y conformada por 48 pueblos, que pese a su situación geográfica, rodeada por todos lados por territorio alavés, administrativamente pertenece a Burgos. Se trata del condado de Treviño, un enclave que muchos, en realidad, sienten como vasco. En esta línea, se va a proceder a una campaña de recogida de firmas para reivindicar su deseo de anexionarse al País Vasco.

Sus alrededor de 1.500 vecinos estudian, trabajan, acuden al médico o hacen sus compras diarias en Vitoria, a tan solo 20 kilómetros de sus casas. La proximidad geográfica hace que sus vínculos con Euskadi sean fuertes mientras que el sentimiento de pertenencia a Burgos es prácticamente inexistente.

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Al margen de discusiones sobre el origen vasco o castellano de este enclave, hay un aspecto, el de la prestación de servicios, que sirve de argumento a los alaveses y a los vecinos de Treviño para justificar su adhesión al territorio vasco.

Trebiño, con b

El origen de este singular enclave, completamente rodeado por territorio alavés pero administrativamente perteneciente a Burgos, se remonta a la Edad Media. La comarca fue incorporada a la Corona de Castilla por el rey Alfonso VIII, en torno al año 1.200. Así, cuando en 1833 se aprobó la división provincial de España, Treviño se mantuvo ligado a Burgos y así continúa en la actualidad.

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Desde hace tiempo, muchos de ellos reclaman desvincularse de Burgos y que este singular enclave, cuya cabecera es Treviño, deje de ser una isla en Álava para pasar a integrarse en la provincia vasca.

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Una especie de proceso de independencia que se reivindica en los carteles cambiando el 'Treviño' con v, por Trebiño, con b, y con un lema que se repite de generación en generación: ‘Trebiñu Araba da’ (Treviño es Álava).

Adhesión de 35 juntas y recogida de firmas

El año pasado se puso en marcha la Mesa para la Integración del Enclave de Treviño en Álava y esta semana, este organismo ha anunciado que va a iniciar una campaña de recogida de firmas entre los vecinos de esta comarca para anexionarse al País Vasco.

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La consulta a la ciudadanía, mediante el buzoneo de la hoja para firmar, llega tras recabar la adhesión de 35 juntas administrativas del territorio que han expresado su respaldo institucional a que Treviño deje de ser una isla burgalesa en Álava, para pasar a formar parte de pleno derecho de la provincia vasca.

Hasta el momento, un total de 35 concejos se han adherido a la Mesa. Se trata de Aguillo, Albaina, Añastro, Araico, Arana, Argote, Armentia, Arrieta, Ascarza, Bajauri, Burgueta, Busto, Doroño, Franco, Fuidio, Golernio, Grandival, Imiruri, Laño, Mesanza, Moraza, Moscador, Obecuri, Ocilla y Ladrera, Pangua, Samiano, San Martín de Galvarin, San Martín Zar, San Vicentejo, Saraso, Saseta, Treviño, Villanueva Tobera, La Puebla de Arganzón y Villanueva Oca.