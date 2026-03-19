Maitena Berrueco 19 MAR 2026 - 19:30h.

Este viernes 20 presentan el trabajo musical ‘Agate Deuna eta aldaerak', un disco con 17 temas

La fiesta de santa Águeda: cuando los vascos golpean con una makila la tierra para despertarla

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BilbaoEl Coro de Arratia celebra sus 75 años de vida como mejor sabe hacer: cantando. Han grabado el disco ‘Agate Deuna eta aldaerak’, en el que han introducido 17 temas que se presenta este viernes 20 de marzo y que un día más tarde, los integrantes de esta agrupación vizcaína interpretarán bajo la batuta de Garazi Navas.

No faltará a la cita, Ana Sierrasesumaga, una vecina de Areatza que lleva medio siglo en el coro. A Ana le tiembla la voz cuando recuerda como su padre, Víctor, antes de morir le pidió con insistencia: “No te olvides del coro de Arratia”, esa agrupación que él mismo había fundado en 1951 junto a su amigo de Artea, Juan Bernaola y en la que participó “hasta que no pudo más”. El de Areatza (Vizcaya) era un apasionado de la música y su hija recuerda cómo la disfrutó “hasta el último día de su vida”.

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Con esos mimbres, no es de extrañar que Ana, a sus 63 años, lleve 50 años en esta agrupación vocal integrada inicialmente solo por hombres, pero que, hoy en día, sería impensable sin las voces de las mujeres de Arratia y de los más pequeños del Valle. Un grupo intergeneracional, que "entre txistularis, cantantes y recogedores seremos unos 50", en el que el mayor ronda los 85 años mientras que los pequeños aún no han cumplido los 12 años.

"Hay que sentirlo"

Un casting para conocer el timbre de voz, ser de Arratia y sobre todo “llevarlo en la sangre, sentirlo”, son los requisitos para integrarse en la agrupación que cada 4 de febrero, desde hace 75 años “ininterrumpidamente”, salen a cantar por las calles de los pueblos de este valle vizcaíno, a los pies del Gorbea.

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Entre noviembre y finales de enero, el coro ensaya una vez a la semana bajo las órdenes de Garazi Navas, la directora. Esta “crack de la música”, como la define Ana, es “perfeccionista” y “exigente” y ha logrado bajo su batuta “que hayamos mejorado muchísimo, el esfuerzo se nota, ojalá la tengamos muchos años con nosotras”, expresa Ana.

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La víspera de Santa Águeda, el 4 de febrero, es el único día del año en el que el Coro de Arratia sale para cantar por las calles a la virgen y mártir siciliana del siglo III, condenada a que le cortaran los pechos por rechazar al tirano Quinciano. Una celebración con gran arraigo entre los vascos, que recorren pueblos y ciudades con las ‘makilas’ (palos o varas de madera) con las que se golpea el suelo mientras se entonan cánticos en su honor. La costumbre que, al parecer, tendría su origen en la mitología vasca servía de llamada a la tierra para que los golpes de las ‘makilas’ le ayuden a terminar de despertar tras el solsticio de invierno y que así comience a desperezarse ante la próxima primavera.

El dinero recaudado siempre se ha donado a un fin benéfico. Durante muchos años se destinó al Hospital de Santa Marina, más tarde a la Asociación de Discapacitados de Bizkaia y en la actualidad a diversas causas humanitarias.

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Un susto y muchos recuerdos

Un pequeño coro de pueblo, integrado por cantantes no profesionales, que a pesar de cumplir sus bodas de diamante, está “muy vivo” y en el que “cada año entran nuevos miembros, la mayoría gente joven”, algo poco usual en otras agrupaciones vocales y de lo que se muestra "muy orgullosa" Ana. Con sus voces, han logrado sobrepasar los dominios del Valle de Arratia y convertirse en una especie de embajadores de la cultura popular vasca en el extranjero, desde Catania (Sicilia) al Vaticano, Burdeos y este próximo mes de septiembre en Viena.

75 años de historia dan para mucho, entre las muchas anécdotas Ana aún recuerda con pavor la vez en la que "bajando en autobús de la Basílica de Begoña, hubo un problema con los frenos y tuvimos un susto tremendo en una curva" o todas las veces en las que ella, forofa como la que más del Athletic de Bilbao, ha podido pisar el césped de San Mamés para cantar.

Con un disco anterior a su espalda, grabado en 1968, el Coro vuelve ahora a grabar otro trabajo musical con un total de 17 piezas y bajo el título ‘Agate Deuna eta aldaerak'. Este 20 de marzo se presenta al mundo, pero será el sábado 21 cuando lo interpreten en la iglesia de la localidad vizcaína de Areatza.