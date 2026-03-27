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Euskadi

Muere una mujer a causa de las quemaduras causadas por un infiernillo en Vizcaya

Hospital de Cruces, en Barakaldo
La mujer, de 49 años, fue trasladada al hospital de Cruces, en Barakaldo, donde falleció poco después.. EP archivo
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Una mujer de 49 años ha fallecido a causa de las graves quemaduras sufridas la pasada noche, cuando, al parecer, utilizaba un infiernillo en una vivienda de la localidad vizcaína de Sestao, en Vizcaya.

El incidente ha ocurrido este jueves sobre las 21.40 horas, en una vivienda de la calle Iberia de Sestao, cuando una mujer sufrió accidentalmente quemaduras de carácter muy grave, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

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La mujer fue trasladada al cercano hospital de Cruces, en Barakaldo, donde falleció pocas horas después debido a la gravedad de las heridas sufridas. 

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