En el accidente doméstico la mujer sufrió graves quemaduras al incendiarse el infiernillo que estaba utilizando

Muere un hombre de 70 años por un incendio en su vivienda en Usera: tenía quemaduras de tercer grado

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Una mujer de 49 años ha fallecido a causa de las graves quemaduras sufridas la pasada noche, cuando, al parecer, utilizaba un infiernillo en una vivienda de la localidad vizcaína de Sestao, en Vizcaya.

El incidente ha ocurrido este jueves sobre las 21.40 horas, en una vivienda de la calle Iberia de Sestao, cuando una mujer sufrió accidentalmente quemaduras de carácter muy grave, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

La mujer fue trasladada al cercano hospital de Cruces, en Barakaldo, donde falleció pocas horas después debido a la gravedad de las heridas sufridas.