Maitena Berrueco 27 NOV 2025 - 14:24h.

Iurgi, de 11 años andaba en bici cerca de su casa cuando un conductor lo arrolló y mató en 2020

Huétor Tajar llora la muerte de Luis, el niño de 11 años atropellado en la autovía

BilbaoCinco años y medio han pasado desde el atropello mortal a Iurgi, de 11 años, en el barrio Zubero de Aulesti, en pleno confinamiento por la Covid 19. Un coche arrolló al pequeño cuando andaba en bicicleta por un camino vecinal, muy cerca de su casa. Sus padres, pese a la concatenación de decepciones, continúan la batalla judicial, seguros de que “hasta que no acabe, no vamos a poder hacer el duelo”.

Iosu Beraza y Agurtzane Uriarte han soportado “un calvario” desde entonces: que el caso se cerrara por la vía penal, argumentando que había sido un fatal accidente y que el juicio civil, en el que reclaman indemnizaciones a la aseguradora del vehículo que causó el atropello, se haya aplazado en varias ocasiones.

Finalmente, este jueves 27 de noviembre ha arrancado la vista en el Juzgado de Primera Instancia de Gernika. A la entrada, Iosu con “poquitas fuerzas” se mostraba decidido “a seguir adelante como quiere Iurgi” y con ganas de "que salga la verdad". Agurtzane calificaba de "tomadura de pelo" haber tenido que esperar desde mayo de 2020, cuando ocurrieron los hechos, hasta noviembre de 2025 para que se celebre un juicio: "Vamos en busca de la verdad, que la sabemos, dicha por el acusado dos veces”.

"No sé cómo puede vivir con lo que ha hecho"

Durante esta primera jornada del juicio han testificado cuatro ertzainas que participaron en la investigación y dos peritos para exponer sus valoraciones técnicas sobre la dinámica del accidente y la posible responsabilidad del conductor implicado. El autor del atropello "no va a ir a la cárcel", porque la causa penal está archivada provisionalmente, pero "que quede claro que la responsabilidad civil es de este señor" y que "mi hijo no tiene precio".

La familia denuncia que la investigación policial del atropello mortal de su hijo estuvo repleta de fallos. Lamentan las "mentiras una detrás de otra" del conductor que, tras el atropello, llegó a mover el coche, la bicicleta y hasta al niño. "Le conocía a mi hijo desde que era pequeño", relata Iosu, que no sabe "cómo este individuo puede vivir con lo que ha hecho".

El juicio que ha comenzado este jueves deberá concluir si la aseguradora del vehículo implicado debe asumir la indemnización de 219.000 euros que reclama la familia.