Maitena Berrueco 16 ABR 2026 - 04:30h.

La Plaza Okendo, el Parque de Doña Casilda y la Plaza de Los Celedones de Oro serán los tres espacios sin móviles

Los riesgos del uso excesivo de las pantallas en la vuelta al cole: hiperactividad, falta de sueño o de concentración

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BilbaoEl próximo sábado 18 de abril, Euskadi vivirá su particular apagón digital. Una desconexión voluntaria para pasar unas horas sin pantallas y aprovechar el tiempo que pasamos mirando el móvil para disfrutar en familia. Es la propuesta del Gobierno Vasco que ha impulsado la celebración del primer Día Sin Móvil en Familia. La prohibición del móvil en el colegio llega a toda a España para mejorar la convivencia y la interacción social.

Vivimos en un mundo hiperconectado, en el que los adultos y muchos adolescentes, raramente soltamos de la mano los teléfonos móviles. Unos dispositivos que tienen dos caras. Por un lado, nos informan, nos conectan y nos facilitan muchas tareas. Pero, por otro, casi sin darnos cuentan nos alejan de quienes tenemos más cerca. El Gobierno Vasco ha marcado en rojo el 18 de abril para celebrar un Día sin Móvil. Ese sábado los vascos podrán bajar el ritmo, dejar el móvil de un lado por unas horas y aprovechar ese periodo en familia, sin pantallas de por medio.

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Euskadi celebra su primer Día Sin Móvil en Familia. Una oportunidad para hacer una "pausa consciente y voluntaria" en el uso del teléfono, y promover un uso más equilibrado, responsable y saludable de la tecnología. En esta actividad gratuita y abierta a toda la ciudadanía, las familias tendrán la oportunidad de depositar sus móviles en una bolsa segura y custodiada y experimentar durante un número de horas acordado, vivir sin móvil.

Móviles guardados y custodiados en las tres capitales

Para ello, el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha elegido tres espacios participativos en las tres capitales vascas: la Plaza Okendo, junto al Teatro Victoria Eugenia, en Donostia; el Parque de Doña Casilda, junto a la escultura de Tonetti, en Bilbao; y en la Plaza de Los Celedones de Oro (calle Postas,2), frente a la escultura “Isiltasun Oihuka”, en Vitoria.

Los organizadores insisten en que su apuesta por dejar a un lado el móvil no pretende cuestionar la digitalización y los avances tecnológicos, sino “poner a las personas en el centro, fomentando una relación más consciente con los dispositivos y reforzando los vínculos sociales, el encuentro comunitario y la atención plena”, en palabras de la consejera Nerea Melgosa.

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Aquellos que acepten libre y voluntariamente el reto deberán depositar por unas horas (acordadas con la familia) los móviles en unas bolsas seguras y custodiadas para pasar un tiempo sin móvil y reflexionar sobre nuestros hábitos digitales. Los espacios estarán abiertos de 11:00h a 19:00h, ininterrumpidamente, y las familias que lo deseen podrán expresar su compromiso por un uso más consciente de la tecnología firmando un Compromiso Familiar. Entre las propuestas a las que podrán adherirse los participantes están:

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Priorizar los momentos en familia frente al uso del móvil.

Dar ejemplo de un uso responsable de la tecnología, especialmente las personas adultas.

Promover actividades en familia sin pantallas.

Establecer acuerdos familiares claros sobre el uso del móvil.

Los espacios establecidos en este Día Sin Móvil en Familia contarán con personal cualificado con formación en intervención familiar o comunitaria y dominio de euskera y castellano, generando un clima de confianza y adaptando las dinámicas a la diversidad de realidades familiares presentes en Euskadi. Este acompañamiento será imprescindible para extraer información significativa, detectar percepciones sobre el uso del móvil y promover la toma de conciencia sobre su influencia en la convivencia.

La intervención incorpora elementos que refuerzan la implicación de las familias y favorecen la continuidad del aprendizaje en el hogar. A tal fin, se entregarán dos obsequios simbólicos: una bolsa reutilizable de tela personalizada, que se utilizará para introducir los teléfonos móviles al aceptar el compromiso y que materializa el inicio del reto; y un soporte para teléfonos móviles (caja u otro dispositivo similar) que se entregará a las familias que regresen para completar la experiencia, pensado para que puedan dejar en él los móviles de todos los miembros del hogar y replicar la práctica de desconexión digital.

“Esta iniciativa forma parte de las acciones del V Plan de Familias, Infancia y Adolescencia de Euskadi. Este plan promueve entornos familiares saludables, relaciones de calidad y un uso equilibrado de las tecnologías. La prevención, detección y educación sobre el uso de las tecnologías por parte de niños, niñas y adolescentes son fundamentales y en eso estamos; ya estamos reuniéndonos y trabajando con diferentes colectivos familiares y expertos en la materia, porque para nosotros el uso saludable de las pantallas en el entorno familiar es una apuesta firme, y este Día de pasar en Familia sin Móvil es un claro ejemplo de ello" ha añadido la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.