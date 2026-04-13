Alberto Rosa 13 ABR 2026 - 23:16h.

La actriz, presentadora y humorista es la primera invitada en subirse al confesionario de Rosalía en Barcelona

El confesionario completo de Aitana a Rosalía en pleno 'LUX TOUR': de sus dardos a Sebastián Yatra a los consejos de 'la Motomami'

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Rosalía ha llevado esta noche su gira Lux Tour al Palau Sant Jordi de Barcelona, su ciudad, donde la artista ofrece cuatro conciertos muy esperados en la capital catalana. La actriz Yolanda Ramos ha sido la primera invitada en subir al ya célebre confesionario del recital. Muchos se han mostrado "expectantes" en la cola desde primera hora por conocer a la persona protagonista de este icónico momento de show de 'Lux'.

Rosalía se ha dado un baño de masas en un Palau Sant Jordi abarrotado. Sin duda, uno de los momentos más especiales ha sido cuando la actriz, presentadora y humorista Yolanda Ramos se ha subido al escenario para participar en el confesionario.

Como si de un sacerdote se tratara, Rosalía se ha colocado detrás de una cabina de madera. Al otro lado, la presentadora, que ha recibido una enorme ovación cuando apareció por las pantallas del Palau Sant Jordi.

Ramos no ha defraudado en su confesionario, en el que ha contado una historia llena de anécdotas, como también lo hicieron en los cuatro conciertos de Madrid Aitana, Soy una Pringada, Metrika y Shannis.

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Durante siete minutos, la actriz utilizó el castellano y el catalán para contar cómo fue a casa de un un hombre con pelos como "una cebolla", y le dio un consejo a la cantante: "No te fíes nunca de uno que tiene cosas encima de un armario". "Ese tío tiene un pasado oscuro y un futuro incierto", continuó.

Ramos dijo que dicho hombre "apareció con un vaso de agua y una maquinilla". "Me empezó a depilar", dijo ante el asombro del pabellón. Después, pidió al hombre otro vaso de agua, que este dejó al lado del primero, para distinguirlo del de la cuchilla. Ramos acabó bebiendo del vaso equivocado.

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"Moraleja: nunca te acuestes con un músico"

Rosalía zanjó la historia. "Esto fue un encuentro entre dos perlas" y añadió. "Moraleja: nunca te acuestes con un músico". Rosalía, que empieza este lunes 13 de abril su semana en Barcelona, donde también actuará los días 15, 17 y 18 de abril, comenzó la gira 'LUX' Tour 2026 el pasado 16 de marzo en Lyon (Francia) y ya ha llevado el espectáculo a París, Zurich, Milán, Madrid, donde llenó cuatro veces el Movistar Arena, y Lisboa.

La gira continuará en Ámsterdam y pasará por otras ciudades europeas como Berlín y Londres antes de llegar al continente americano, donde Rosalía ofrecerá más de 20 conciertos, llenando espacios musicales de referencia como el Madison Square Garden de Nueva York o el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.