Maitena Berrueco 17 ABR 2026 - 12:17h.

El hombre, de 45 años ha sido detenido acusado de un delito contra la seguridad vial

Consumir alcohol o drogas y conducir: cuándo es infracción o delito

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BilbaoEn 'maquinista' de un tren turístico es sorprendido conduciendo drogado mientras transportaba por la localidad costera de Sopela (Vizcaya) a un grupo de 35 escolares y sus educadoras. A pesar del riesgo al que se vieron expuestos, dado que el consumo de sustancias psicoactivas multiplica las probabilidades de sufrir o causar un accidente de tráfico, los chavales no sufrieron ningún daño y regresaron sanos y salvos al cole, eso sí, sin excursión. Por su parte, el hombre fue detenido acusado de un delito contra la seguridad vial.

Pasar la mañana fuera del colegio recorriendo a bordo de un tren turístico el municipio vizcaíno de Sopela. Ese era el plan de un grupo de 35 escolares junto a sus profesoras para pasar la mañana del jueves. No imaginaban que acabarían cambiando el tren por el autobús y que estarían de regreso al centro escolar antes de lo previsto, pero sobre todo no imaginaban que lo que pintaba como una apacible excursión en realidad fuera una peligrosa actividad escolar. No es la primera vez, que el conductor de un transporte en el que viajan niños es sorprendido conduciendo tras haber consumido sustancias estupefacientes.

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La razón es que el hombre, de 45 años que conducía el tren turístico iba drogado. El test al que le sometió la Ertzaintza dio positivo pero no fue en un control aleatorio de consumo de alcohol y drogas llevado a cabo por la Policía Vasca, sino que en este caso, la actitud del propio conductor le delató.

"Actitud agitada" y una bolsita con polvos blancos

Los agentes fueron alertados de que el hombre aparentaba estar conduciendo bajo la influencia de alguna sustancia estupefaciente, mientras transportaba a 35 niñas y niños y a sus profesoras por Sopela. Al llegar, los ertzainas fueron testigos de la “actitud agitada” de este individuo y procedieron a realizarle una prueba para la detección de sustancias estupefacientes en el organismo: positivo. Pero por si no fuera suficiente, cuando le registraban encontraron una bolsita con polvo blanco y nueve pastillas, presuntamente, estupefacientes.

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Allí mismo se procedió a detener al conductor por un presunto delito contra la seguridad vial, y a proponerle para sanción administrativa por infracción a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por la posesión de las drogas.

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El tren sin ‘maquinista’ no podía continuar la marcha, por lo que quedó inmovilizado, y las ilusiones de 35 pequeños, arrolladas. Un autobús les recogió para trasladarlos a su colegio, mientras que al conductor pillado lo llevaban en un coche patrulla a la comisaría de Getxo. Se acabó la excursión.