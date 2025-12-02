Redacción Cataluña 02 DIC 2025 - 11:40h.

La persona en cuestión acabó denunciada por hasta cinco delitos e irregularidades administrativas

Da positivo en alcohol y cocaína en un control de Barcelona tras cambiarse por el conductor que tenía el carné retirado

BarcelonaManejar un vehículo sin permiso de conducir y saltarse un semáforo en rojo no son las únicas infracciones que un hombre ha cometido en Barcelona, donde la policía pilló 'in fraganti' a la persona en cuestión, que acabó denunciada por hasta cinco delitos e irregularidades administrativas.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 30 de noviembre, cuando una patrulla de la sección de apoyo diurno de la Guardia Urbana de Barcelona detuvo en Via Laietana un vehículo comercial que no había respetado la fase roja de un semáforo.

Una infracción que llevó a los agentes a acercarse hasta el conductor, quien carecía de permiso de conducir y se negó a realizar unas pruebas de alcohol en las que finalmente dio positivo en todas las sustancias del test de drogas.

Una persona durmiendo en la zona de carga

La sorpresa final llegó en el momento que los agentes inspeccionaron la zona de carga del vehículo, donde localizaron a una persona durmiendo entre los objetos transportados.

Por todo ello, el hombre fue denuncian penal y administrativamente por no respetar la luz roja de un semáforo, nunca haber obtenido permiso de conducir, negarse a realizar las pruebas de alcohol, conducir con presencia de drogas en el organismo y transportar personas en el sitio destinado a la carga.

Hasta cinco delitos e irregularidades cometidas en plena calle de la capital catalana y que acabó con el vehículo, que llevaba la persona en cuestión, en el depósito.