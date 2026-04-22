Maitena Berrueco 22 ABR 2026 - 18:30h.

El Ayuntamiento ha instalado una caja nido monitorizada que permite ver en tiempo real el progreso de su reproducción

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BilbaoSus nombres, Mercedes y Tony, y su historia de amor, “para toda la vida”, podría ser parte del guion de una de esas series de sobremesa, si no fuera porque esta joven pareja no la integran dos guapos actores sino dos halcones peregrinos que, a punto están de tener descendencia en su nidito de amor, la torre de la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, en el barrio getxotarra de Las Arenas, donde residen desde hace un año. No es la primera vez, que aves eligen una basílica para procrear, recientemente han nacido dos crías de halcón peregrino en el nido de la Sagrada Familia.

Se trata de la primera pareja de halcones peregrinos salvajes urbanitas, es decir, que han elegido anidar en un entorno urbano de Euskadi en lugar de en uno de los muchos parajes naturales próximos a Getxo, el municipio en el que se han ‘empadronado’. “Son parejas excepcionales que se cuidan y quieren para toda la vida”, explican los ornitólogos. Al contrario que ocurre con otras especies, como las gaviotas, estas sí son bienvenidas en las ciudades.

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Mercedes bautizada así, en honor al templo que les da cobijo y Tony, un macho ‘de Bilbao de toda la vida’, ya que nació en una cantera cercana al ‘botxo’, están además, esperando polluelos.

El Ayuntamiento vizcaíno consciente de lo inédito de la situación ha decidido ayudar a la joven pareja de rapaces a acondicionar su hogar, instalando una caja nido que facilite su reproducción y que afiance la presencia de estas aves, en la zona. Un asentamiento, el de estas nuevas vecinas, que ayuda al control poblacional de las especies de aves más abundantes en el municipio, como las palomas domésticas, palomas torcaces o estorninos, que pueden provocar numerosos problemas de higiene y salud.

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Un 'Gran Hermano' de aves

La caja nido va dotada con una cámara que, al más puro estilo del 'Gran Hermano', permite seguir la vida en directo de la pareja, que ajena a esta exposición pública han escarbado la arena y preparado el cuenco que alberga ya sus dos primeros huevos. Entre Mercedes y Tony se encargan de su incubación y cuidado a la espera de que eclosionen y nazcan los polluelos, “probablemente a lo largo de esta semana”. “Normalmente el macho caza mientras la hembra incuba, pero una vez que termina de cazar, se turnan para incubar los huevos entre los dos”.

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Las idas y venidas de los dos halcones peregrinos está haciendo las delicias de los ornitólogos y aficionados a las aves que pueden presenciar a diario la vida cotidiana de estas aves, acostumbradas al ajetreo urbano, y que han encontrado en la torre de esta iglesia de Getxo, un hogar para que nazcan y, tal vez, crezcan sus crías.