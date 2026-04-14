Asun Chamoso 14 ABR 2026 - 04:30h.

La pareja forma parte del proyecto de reintroducción del halcón peregrino en Barcelona

Recuperan un ejemplar de frailecillo atlántico en Roda de Berà, Tarragona

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BarcelonaLa Sagrada Familia cuenta, desde este domingo, con dos crías de halcón peregrino. Han nacido en el nido situado en la fachada de la Pasión. Los padres son un macho, de 17 años que nació en los acantilados de Montjuic, y una hembra salvaje, sin anillar. La pareja llevaba un mes incubando cuatro huevos, pero solo tres han podido tirar adelante. En las próximas horas, se espera que salga el tercer polluelo.

La eclosión de los huevos y el nacimiento se ha podido seguir en directo gracias a la cámara web colocada en la caja nido en la basílica que da señal las 24 horas del día de la vida de la pareja estable de halcones. El objetivo es difundir y compartir el proceso de cría, que tiene lugar usualmente entre los meses de marzo y abril.

Según explica Sergi García, técnico de seguimiento de la población de halcones de Barcelona de Galanthus Natura, las crías nacidas, posiblemente, emprenderán el vuelo y se marcharán en unos dos o tres meses.

Edificios como acantilados

Este nido forma parte de un proyecto que nació en 1999, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y Galanthus Natura, para reintroducir el halcón peregrino. "Una iniciativa de éxito tanto por la recuperación como por el fomento de la biodiversidad local", apuntan desde la entidad. Una ave que había desaparecido de la ciudad en los años setenta porque el halcón era perseguido y también por otros factores como los pesticidas que afectaban a las cáscaras de los huevos. Para evitar que su desaparición, se empezó su reintroducción en el ámbito urbano. Un entorno muy propicio para los halcones a los que no les gusta los bosques pero sí los acantilados. "Los edificios son como acantilados para ellos", detalla García. Los ven como estructuras donde criar y un lugar donde encontrar alimento como las palomas, las tórtolas, las cotorras o los pequeños pájaros.

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Desde 1999, hay ocho parejas de halcones peregrinos en Barcelona distribuidas en puntos como un hotel cerca del mar, en la sede de la conselleria de Derechos Sociales, en la facultad de Ingenieros Industriales en la avenida Diagonal, en el puerto de Barcelona, en el acantilado de Montjuic, en una torre del teleférico, en el segundo piso de la torre de telecomunicaciones de Collserola y en la Sagrada Familia, donde han nacido las últimas y mediáticas crías de la ciudad.

Reproducciones

A esa población se le suma: dos parejas en l´Hospitalet del Llobregat, otra en Santa Coloma de Gramanet y una más, en Sant Adrià del Besós. Fue precisamente en la central térmica del Besòs donde se produjo la primera reproducción de los halcones peregrinos en 2003. Desde entonces, cada primavera, no ha dejado de aumentar el número de ejemplares.

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La Sagrada Familia fue uno de los puntos escogidos para colocar un nido para evitar su desaparición en la ciudad. En 2003 hizo del templo su nuevo hogar una pareja. Dos años más tarde, en 2005, fue el primer nacimiento. Desde entonces, cuando se acerca la primavera, los halcones crían en la basílica. El año pasado lo hicieron el 10 de abril y este año, dos días más tarde. Desde su llegada hace veinte años, se han registrado un total de 56 nacimientos. Para promover la continuidad y difusión del proyecto, se ha renovado el convenio existente entre el Instituto Municipal de Parques y Jardines y la Fundación Junta Constructora del Temple Expiatorio de la Sagrada Familia.